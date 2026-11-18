Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, et le junior minister à l'Intégration sociale, Kugan Parapen, ont rencontré, lundi, à Port-Louis, les membres nouvellement élus du comité exécutif du National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons (NCRD). Ils leur ont présenté les principales réformes envisagées en faveur des personnes en situation de handicap, notamment la réforme de la pension d'invalidité et la révision des critères médicaux (medical guidelines).

Les deux membres du gouvernement ont ensuite tenu une séance de travail avec une quinzaine de représentants d'associations et de défenseurs des droits des personnes en situation de handicap. Au menu : les amendements proposés à la Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Act 2024, une loi, mais qui n'a pas encore été promulguée.

Parmi les amendements envisagés figurent la révision de la définition du handicap, le renforcement de la protection contre les discriminations et des dispositions visant à mieux protéger les personnes concernées en période de catastrophe nationale ou de crise. Les propositions portent également sur la mise en place d'un mécanisme indépendant de suivi, ainsi que sur des mesures destinées à favoriser l'accès à l'emploi et l'inclusion professionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Ashok Subron, ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de renforcer l'inclusion et de garantir les droits des personnes en situation de handicap, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCDPH). Le ministère entend ainsi renforcer la protection juridique, moderniser les prestations et les services, et promouvoir la participation effective des personnes concernées aux décisions qui les touchent.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des consultations engagées depuis 2024. Un atelier national intitulé Consultation for Change s'était tenu le 4 décembre de cette année-là. En mars 2025, un appel à propositions écrites avait été lancé et cinq ONG avaient soumis leurs recommandations concernant le cadre législatif. Une rencontre consultative avait suivi en mai, puis une nouvelle consultation en novembre 2025.

Ashok Subron et Kugan Parapen ont réaffirmé leur attachement au principe Nothing About Us Without Us (Rien sur nous sans nous), selon lequel les personnes en situation de handicap doivent être pleinement associées aux décisions qui les concernent. Ils ont également indiqué qu'un comité interministériel travaille actuellement sur les recommandations de l'UNCDPH, en vue de l'élaboration d'une Stratégie nationale et d'un Plan d'action sur le handicap pour la période allant jusqu'à 2030.