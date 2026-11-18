Une opération menée conjointement par l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU), la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) et un représentant de FedEx a permis de mettre au jour une importation présumée de 3,1 kg de cannabis, d'une valeur marchande estimée à Rs 6 millions, dissimulés dans un colis en provenance du Royaume-Uni. Parmi les deux suspects arrêtés figure Muhammad Yasaar Ibne Noorah, 30 ans, fils d'un policier. Les deux hommes ont comparu hier devant le tribunal de Port-Louis et la police a objecté à leur remise en liberté sous caution.

L'affaire débute le 13 novembre, vers midi, dans les locaux de FedEx à Pailles. Des officiers de l'ADSU, accompagnés d'agents de la CANS et d'un représentant de FedEx, interceptent un colis arrivé à Maurice la veille, à bord du vol SA 190. Il est adressé à une personne habitant Phoenix, et l'étiquette mentionne comme expéditeur un supermarché de Luton, au Royaume-Uni.

L'inspection du carton révèle plusieurs sachets soigneusement emballés. Les policiers y découvrent différentes quantités de cannabis dissimulées dans des emballages plastiques translucides, parfois doublés ou triplés. Deux boîtes rectangulaires multicolores portant l'inscription 3D Block Drop contiennent également des sachets de cette substance. Au total, 3,1 kg de cannabis sont saisis.

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Les enquêteurs décident alors de mettre en place une livraison contrôlée, le 14 novembre. L'objectif est de remonter jusqu'à la personne qui doit prendre possession du colis et d'identifier d'éventuels complices.

Le dispositif porte ses fruits lundi. À 11 h 22, Muhammad Yasaar Ibne Noorah, habitant de Phoenix, est arrêté. Les policiers saisissent également un iPhone 18 Pro Max, correspondant au numéro britannique figurant dans le dossier.

Le trentenaire met alors en cause un autre homme, Fawzaan Hossen Baccus, 22 ans, agent de maintenance habitant Mon-Goût, Pamplemousses. Une accusation provisoire d'importation de cannabis, assortie d'une allégation de trafic, a été retenue contre les deux suspects.

L'enquête de l'ADSU se poursuit afin de déterminer l'origine de la cargaison, les modalités de son expédition et les éventuelles ramifications du réseau de distribution, ainsi que le rôle précis de chacun des deux suspects.