Treize journalistes du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire sont réunis depuis lundi à Rabat. Ils participent au lancement de « Voix et perspectives des diasporas », la composante médias du projet Pomire Sud-Sud, cofinancé par l'Union européenne et le ministère allemand du Développement.

Sami Badreddine, chef du projet Pomire à la DW Akademie, a décliné l'objectif. Il s'agit de « promouvoir une perception équilibrée et inclusive de la migration », en valorisant les réussites des diasporas et des récits médiatiques documentés.

Concrètement, le projet veut permettre aux diasporas installées au Maroc, en Côte d'Ivoire et au Sénégal de partager leurs réussites, de renforcer le réseautage Sud-Sud et de contribuer au développement local.

Pour lui, l'originalité tient à la géographie. « D'habitude, quand on parle des diasporas, c'est souvent une diaspora qui se trouve dans un pays du Nord. » Cette fois, l'accent est mis sur les mobilités entre pays du Sud.

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Anta Seck, journaliste à la RTS, veut dépasser le récit de l'immigration irrégulière. « Comment raconter aujourd'hui la diaspora sénégalaise ? En quoi peut-elle participer à l'économie des pays, sans parler forcément que de transferts d'argent ? » Pierre Dipomelin, de la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI), veut mettre en lumière les migrants légaux qui contribuent à l'économie de leur pays d'accueil et l'enrichissent culturellement. Selon lui, les journalistes doivent « apprendre à changer de discours ».

Le Sénégal fait partie des six pays du projet, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Maroc et la Tunisie. Doté de 5,8 millions d'euros sur trois ans, Pomire Sud-Sud vise trois objectifs, rappelle Léo Julien Pagnac, chef du projet à la GIZ Maroc à savoir « renforcer les liens entre institutions, améliorer l'emploi et l'entrepreneuriat des diasporas, et mieux informer sur leur présence. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui », souligne-t-il.

Els Mortier, cheffe d'équipe « Migration et résilience » à la Délégation de l'UE en Côte d'Ivoire, attend des participants « des contenus qui donneront une image positive de la diaspora ». Des représentants du département chargé des Marocains résidant à l'étranger et de la société civile ont aussi assisté à l'ouverture.

L'atelier, animé par les formateurs de la DW Akademie, se poursuit jusqu'à vendredi.