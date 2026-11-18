La Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour a saisi 79 kilogrammes de chanvre indien et interpellé deux hommes, le 14 novembre, selon un communiqué de la Police nationale publié ce mercredi. Les suspects, chauffeurs de taxi, ont été déférés devant le procureur de la République le 16 novembre.

Tout commence par une patrouille dans le quartier ONCAD. Les policiers repèrent un véhicule au comportement suspect et le suivent jusqu'au pont du quartier, où ils l'immobilisent. Le conducteur prend alors la fuite, abandonnant la voiture et son téléphone.

Dans le véhicule, les enquêteurs découvrent trois sacs contenant le chanvre, recouverts de plastique.

Un piège tendu par téléphone

Le téléphone du fuyard sonne sans arrêt. Les policiers décrochent et comprennent qu'il s'agit du destinataire de la marchandise. Se faisant passer pour le chauffeur, ils lui donnent rendez-vous au pont de l'ONCAD pour la livraison. Deux hommes se présentent pour récupérer le colis et sont immédiatement interpellés, précise la police.

L'exploitation de leurs téléphones aurait ensuite établi qu'ils étaient en contact régulier avec le conducteur en fuite. Placés en garde à vue, ils sont poursuivis pour détention, offre et cession de chanvre indien.