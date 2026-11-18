Cinq personnalités congolaises ont été distinguées, le 10 novembre à la Maison russe de Brazzaville, pour leur engagement en faveur de la jeunesse et leur contribution au renforcement de la coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Une reconnaissance qui met en lumière le rôle essentiel de la jeunesse dans la consolidation des relations entre les deux pays.

La cérémonie s'est déroulée sous l'égide de Dmitriy Korepanov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo. Il a remis, au nom du président russe, Vladimir Poutine, et de l'organisation du Festival mondial de la jeunesse, des médailles commémoratives et des lettres de remerciement à cinq acteurs congolais.

Parmi les récipiendaires figurent Michrist Kaba-Mboko, ministre délégué chargé de la Jeunesse; le député Marien Mobondzo Endzonga; le conseiller spécial du Premier ministre, chargé de l'encadrement, de la formation et de l'employabilité de la jeunesse, également député, Vadim Osdet Mvouba; le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique au ministère de la Jeunesse, Florian Koulimaya; et Guy Symphorien Okoulabouka, responsable de la communication et des projets avec la jeunesse à la Maison russe.

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Pour Maria Fakhtrudinova, directrice de la Maison russe, cette distinction récompense non seulement leurs actions dans l'épanouissement des jeunes mais surtout les efforts consentis pour préparer et accompagner les délégations congolaises aux différentes éditions du Festival mondial de la jeunesse.

Rappelant que cette manifestation existe depuis 1947 et que des jeunes Congolais y participaient déjà avant l'indépendance, elle a souligné la qualité de leur représentation, notamment lors des éditions de 2024 et 2026.

Cette année, la prestation de Mirta Joliveth, lauréate du concours « Rumba na bilenge », a fait rayonner la rumba congolaise sur la scène du festival et illustre également la présence culturelle du pays à l'international.

Recevant cette distinction au nom des jeunes, Michrist Kaba-Mboko a exprimé sa gratitude envers la Russie et son président. « En mon nom propre et au nom des jeunes, puisque c'est en leur nom que nous recevons ces décorations, je voudrais dire un grand merci à la Russie, mais particulièrement à son excellence, M. Vladimir Poutine », a-t-il déclaré.

Il a rappelé la profondeur des relations historiques entre les deux pays et souhaité leur prolongement dans des secteurs stratégiques, notamment l'éducation, la formation, la culture et le sport.

De son côté, Marien Mobondzo Endzonga a évoqué une initiative de formation et d'orientation des meilleurs bacheliers, menée depuis plusieurs années. Ce programme rassemble une cinquantaine d'élèves issus de différentes localités du pays afin de les accompagner vers l'excellence et de faciliter leur accès aux bourses d'études russes. Visiblement ému, il a fait savoir : « Je suis particulièrement content, mais aussi cela me rajoute un peu plus de challenge car lorsqu'on a été récompensé pour une initiative, cela veut dire qu'elle doit continuer ».

Pour Vadim Osdet Mvouba, cette reconnaissance se veut une marque de considération pour les efforts quotidiens déployés au service de la jeunesse et de l'intérêt général. Il y voit également un symbole fort de l'amitié et de la confiance mutuelle entre les deux nations.Florian Koulimaya, quant à lui, a reçu cette distinction avec humilité, tout en invitant les jeunes à oeuvrer davantage comme des acteurs de la diplomatie et du rapprochement entre Brazzaville et Moscou.

Cette cérémonie dépasse ainsi le cadre d'une simple remise de distinctions. Elle rappelle que la jeunesse, à travers la formation, la mobilité académique, les échanges culturels et la participation aux rendez-vous internationaux, représente un maillon essentiel de la coopération Congo-Russie et un investissement stratégique pour les générations futures.