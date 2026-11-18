Dans le cadre de la commémoration de la Journée du maréchal Leclerc, une cérémonie a été organisée le 17 novembre sur la place d'armes de l'école miliraire préparatoire éponyme, à Brazzaville.

Le rituel du dépôt des gerbes de fleurs a été respecté tour à tour par les officiels présents à la cérémonie. De l'évocation de la mémoire du général, maréchal de France, on retiendra que le 24 août 1943, le général de Gaulle mettra sur pied la 2e division blindée par la transformation de la force L, devenue 2e DFL, à Casablanca, au Maroc.

C'est à partir de là que Philippe Leclerc de Hauteclocque va forger son outil de combat dont il dira, un an plus tard, que c'est sa plus belle victoire...

Major de sa promotion à l'école de guerre en 1937, Philippe Leclerc se verra empêché de terminer sa formation à cause de la déclaration de guerre. Dans les semaines qui suivent, il est affecté à la quatrième division d'infanterie chargée de renforcer la ligne Maginot, avant de prendre la tête du troisième bureau chargé des opérations.

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Ecoeuré de voir la capitale « à plat ventre », il refuse la défaite, puis rejoint le mouvement de résistance du général de Gaulle. Il prend alors le pseudonyme de Leclerc, nom qui sera utilisé pour baptiser la toute jeune école d'enfants de troupe créée à Brazzaville, auréolée de l'immense prestige d'incarner la capitale de la France libre.

Dans son discours, la secrétaire général adjoint de l'association des Anciens enfants de troupe (AET), Serge Eugène Ghoma-Boubanga, a rappelé à l'auditoire que le général Leclerc était un complexe, aux convictions souvent en avance sur l'époque, mais toujours fidèle à l'intérêt national et réaliste qui, en 1943, écrivait : « La guerre civile...menace entre Gaullistes et Giraudistes ».

« Français libre et radical, il se fait pourtant à la tête de la 2e DB, le chantre de la réconciliation », a-t-il rappelé.

A noter qu'au cours de cette cérémonie un don composé de matériel bureautique a été offert par le président de l'association des AET du Congo, le colonel-major Rémy Ayayos Ikounga. Il a été réceptionné par le commandant de l'Ecole militaire préoaratoire général Leclerc (EMPGL), le colonel-major Camille Serge Oya.