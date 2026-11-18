Le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, a effectué, le 16 novembre, une descente au Groupement territorial basé dans la zone stratégique de Maya-Maya, à Brazzaville, pour évaluer les infrastructures et se rendre compte des conditions de travail des soldats qui y évoluent, et particulièrement ceux de l'armée de l'air.

Comme l'exige la tradition, la visite du ministre de la Défense nationale s'est déroulée selon un schéma bien établi : accueil protocolaire à l'entrée du Groupement para-commando par les chefs de corps qui le constituent (Groupement para-commando ; base aérienne 01/20 ; régiment d'artillerie sol-air) ; honneurs militaires dignes de son rang ; revue de troupes.

Au cours de sa visite, Raymond Zéphirin Mboulou a eu un briefing à huis clos au poste de commandement. Assisté de son directeur de cabinet ainsi que de certains membres du commandement avec à leur tête le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, il a décliné l'objet de sa visite.

Tour à tour, du chef d'état-major général au commandant de la base 01/20 en passant par le chef d'état-major de l'armée de l'air, chacun a présenté au ministre la base aérienne 01/20, ses infrastructures, ses difficultés et ses défis rencontrés.

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Le ministre de la Défense nationale a ensuite visité les installations de la base aérienne 01/20 en parcourant ses différents sites. Il sied de noter que cette visite au Groupement urbain territorial de Maya-Maya s'inscrit dans les devoirs de commandement, d'inspection et de contrôle.