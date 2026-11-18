La lutte contre le trafic de drogue a dominé les échanges à l'Assemblée nationale, hier. Interpellé par le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, lors de la Private Notice Question (PNQ), le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a livré plusieurs chiffres sur l'ampleur du phénomène, les arrestations au sein des forces de l'ordre et les mesures envisagées par le gouvernement. Les questions supplémentaires ont également permis d'aborder la circulation présumée de fentanyl, la réforme de la National Coast Guard (NCG), la formation des policiers et l'avenir de la politique nationale sur le cannabis. C'est l'un des chiffres marquants communiqués par Navin Ramgolam lors du Prime Minister's Question Time (PMQT). Entre novembre 2024 et le 11 novembre 2026, les autorités ont saisi des drogues d'une valeur marchande estimée à plus de Rs 11,3 milliards. Durant cette même période, 257 arrestations ont été effectuées.

Ces données ont été dévoilées en réponse à une question du député de l'opposition Joe Lesjongard, concernant l'arrestation d'un trafiquant présumé dans le contexte des récentes émeutes. Selon le PM, les opérations menées par les autorités ont permis de perturber les réseaux de trafic de stupéfiants.

Lors de la PNQ, il a également précisé que 698 affaires liées à la drogue ont été détectées depuis 2019, dont 145 cas de trafic par voie maritime ou aérienne. Ces chiffres mettent en évidence l'importance des points d'entrée du territoire dans la lutte contre les réseaux criminels.

Suspendus, mais payés

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Autre révélation : depuis janvier 2025, 27 policiers et cinq officiers des services pénitentiaires ont été arrêtés pour des infractions liées à la drogue. Tous ont été suspendus de leurs fonctions. Les enquêtes se poursuivent, à l'exception d'un dossier déjà au stade des poursuites judiciaires. Aucun de ces 32 officiers n'a été réintégré. Navin Ramgoolam a dénoncé une situation qu'il juge inacceptable : celle de fonctionnaires suspendus après des accusations graves, mais continuant à percevoir l'intégralité de leur salaire pendant plusieurs années.

Certains, a-t-il affirmé, sont suspendus depuis plus de dix ans tout en bénéficiant de leur rémunération complète. Ces modifications devraient porter sur la durée des suspensions, le paiement des salaires et la possibilité de mettre fin aux fonctions de certains agents impliqués dans des affaires particulièrement graves, avant même l'aboutissement des procédures pénales.

Interrogé par Chetan Baboolall sur la création éventuelle d'un tribunal spécialisé pour accélérer le traitement des affaires de drogue, le PM a confirmé que des amendements législatifs étaient nécessaires. L'Attorney General's Office travaille sur cette question, a-t-il indiqué, tout en estimant que le processus ne devrait pas prendre trop de temps.

La question de la circulation de nouvelles substances dangereuses a également été soulevée par Joe Lesjongard. Le député a évoqué une alerte du 30 octobre concernant la présence de drogues de forte pureté et demandé si les autorités avaient signalé l'utilisation de fentanyl dans la fabrication de drogues synthétiques. Navin Ramgoolam a confirmé avoir été informé par la police de la présence de cette substance. Il a précisé que les autorités examinaient la situation, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées pour identifier des substances dont la composition évolue constamment.

Face à cette menace, la National Agency for Drug Control (NADC) développe un système national d'alerte précoce, destiné à détecter et évaluer rapidement les nouvelles drogues dangereuses. Ce mécanisme devrait réunir notamment l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU), la Mauritius Revenue Authority, le Forensic Science Laboratory et le ministère de la Santé.

La réforme du cannabis en attente

Le dossier de la réforme de la politique sur le cannabis reste également ouvert. Navin Ramgoolam a rappelé que le rapport de la NADC lui a été remis le 9 septembre 2026. Ce document résulte de 18 réunions d'un groupe technique organisées entre janvier et juin, ainsi que de consultations ayant mobilisé 1 842 participants issus de différents secteurs.

Le rapport comprend également des évaluations indépendantes des conséquences sanitaires, économiques et fiscales des différentes options de réforme. Le PM a indiqué que la National Drug Control Commission devrait se réunir d'ici la fin de l'année. Ses recommandations seront ensuite soumises au Conseil des ministres pour une décision politique.

Il a toutefois insisté sur la nécessité d'examiner les conséquences de chaque proposition avant d'envisager une réforme. La question d'une éventuelle légalisation de la consommation de cannabis demeure donc prématurée à ce stade.

Sur le volet préventif, le gouvernement mise sur le National Drug Control Masterplan 2026-2030. Depuis le début de l'année, environ 5 000 personnes ont été touchées par les campagnes de sensibilisation et les initiatives de prévention. La campagne nationale Ziska Kan ?, prévue sur six mois, utilise notamment les réseaux sociaux, la télévision et la radio.

Des formations ont également été organisées à l'intention des recteurs, enseignants, psychologues et travailleurs sociaux pour améliorer la détection précoce des risques liés à la consommation de substances. Une première cellule pilote de prévention et d'orientation est en cours d'installation au conseil municipal de Quatre-Bornes. Après La Chaux, à Mahébourg, des activités communautaires sont également prévues à La Source et Roche-Bois.

Sur le plan opérationnel, la police poursuit ses interventions contre les trafiquants, notamment à travers l'utilisation des caméras Safe City, des patrouilles aériennes et maritimes ainsi que le renforcement de la coopération avec les autorités étrangères.

Enfin, répondant à une question supplémentaire, Navin Ramgoolam a annoncé que le contrat du commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, avait été renouvelé pour une année supplémentaire.

Tensions d'octobre : trois trafiquants présumés bientôt interrogés

Les récentes tensions pourraient avoir été largement provoquées par des réseaux de trafic de drogue. C'est ce qu'a affirmé Navin Ramgoolam en réponse à une question du député Joe Lesjongard lors du PMQT sur l'arrestation d'un trafiquant présumé durant les troubles. Selon les renseignements recueillis par la police, les violences auraient visé des cibles précises, notamment des postes de police et des bureaux de l'ADSU. Le tribunal de district de Bambous aurait également été ciblé.

Le PM a expliqué que ces attaques auraient eu pour objectif de détruire des dossiers et des éléments de preuve liés à des affaires de drogue. Il a confirmé qu'une personne soupçonnée de trafic de stupéfiants avait été arrêtée pendant les tensions. Il a également révélé qu'au moins trois autres personnes, soupçonnées d'être des trafiquants de drogue impliqués dans ces violences, devraient prochainement être interrogées par les enquêteurs.

Toutefois, Navin Ramgoolam a refusé de fournir davantage de précisions sur leur identité et l'évolution de l'enquête, invoquant la sensibilité du dossier. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les liens éventuels entre les organisations criminelles et les violences survenues en octobre. Navin Ramgoolam a insisté sur la nécessité de préserver la confidentialité des investigations afin de ne pas alerter les suspects, compromettre les opérations ou exposer les informateurs.

Pour le PM, la lutte contre les réseaux organisés exige autant de rigueur que de discrétion, particulièrement lorsque les investigations portent sur des organisations susceptibles de chercher à entraver directement le travail des forces de l'ordre.

Affaire «Dreamer» : audit, formation à l'étranger et refonte de la NCG

L'affaire du yacht «Dreamer» a mis en lumière plusieurs failles dans le dispositif de surveillance maritime. Répondant à une question du député Farhad Aumeer lors du PMQT, Navin Ramgoolam a confirmé qu'un audit détaillé des opérations de la NCG avait été lancé le 22 octobre.

Le PM a révélé que 28 officiers de la NCG avaient été interrogés dans le cadre de l'enquête sur des fuites d'informations sensibles. Plusieurs téléphones portables ont été saisis et deux officiers arrêtés. Au total, l'affaire a conduit à 16 arrestations, dont neuf ressortissants thaïlandais. Selon les explications fournies au Parlement, le yacht battant pavillon thaïlandais avait été repéré au large de Baie-du-Tombeau le 21 octobre. Son capitaine aurait reconnu que plusieurs sacs contenant du cannabis avaient été transférés à deux embarcations le 20 octobre.

Lors des questions supplémentaires, Farhad Aumeer a demandé si des fuites similaires avaient déjà été constatées. Navin Ramgoolam a répondu par l'affirmative, évoquant plusieurs divulgations d'informations. Le gouvernement envisage désormais une refonte de la NCG. Interrogé par Stéphanie Anquetil sur cette possibilité, le PM a répondu clairement : «Yes.»

La formation des effectifs constitue également une priorité. Navin Ramgoolam a indiqué que des formations à l'étranger étaient recherchées, notamment en Inde et en France, mais que les arrangements n'étaient pas encore finalisés. Lors de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron, il a sollicité l'assistance française pour renforcer les compétences des policiers et obtenir des équipements technologiques avancés, notamment des drones marins. La France a également été invitée à réaliser un audit de l'efficacité opérationnelle de la NCG.

La flotte actuelle comprend trois navires, trois avions Dornier, dix bateaux d'interception rapide, six vedettes rapides et 76 petites embarcations. Sept stations radar ont également été mises en place grâce à une aide japonaise. Un nouveau patrouilleur hauturier polyvalent est attendu d'ici 2029, tandis qu'un centre national de partage d'informations maritimes est en préparation.

Interrogé par Joanna Bérenger sur la possibilité de confier le prochain commandement de la NCG à un Mauricien ou une Mauricienne, le PM a indiqué que le gouvernement travaillait dans cette direction. Il a également confirmé que l'obligation de déclaration de patrimoine pour les agents chargés de lutter contre les trafics figurait parmi les pistes actuellement examinées.