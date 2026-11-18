Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a durci le ton sur le dossier des Chagos lors de sa déclaration à l'Assemblée nationale hier. Face aux incertitudes entourant la ratification de l'accord signé avec le Royaume-Uni le 22 mai 2025, il a insisté sur la nécessité d'établir une feuille de route claire d'ici décembre 2026. Tout en privilégiant le dialogue diplomatique, le chef du gouvernement a prévenu que l'île était prête à envisager toutes les options juridiques pour défendre sa souveraineté.

Cette mise au point intervient après les récentes déclarations attribuées au Premier ministre britannique dans The Economist, laissant entendre que Londres pourrait reconsidérer sa position sur la souveraineté des Chagos. Navin Ramgoolam a toutefois précisé qu'il s'agissait d'une interprétation du magazine et non des propos directs de son homologue britannique.

À la suite de cette publication, le gouvernement a demandé des éclaircissements à Londres. Selon le PM, les autorités britanniques ont assuré que leur position, exprimée après leur rencontre en marge du sommet du Commonwealth, n'avait pas changé. Les deux pays demeurent engagés dans la recherche d'une solution définitive.

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Navin Ramgoolam a fermement réaffirmé que l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, fait partie intégrante du territoire mauricien. Il s'est notamment appuyé sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice de février 2019, la résolution des Nations unies de mai 2019 et les décisions du Tribunal international du droit de la mer. Il a souligné que l'accord de mai 2025 ne prévoit pas un transfert de souveraineté, mais bien sa reconnaissance par le Royaume-Uni. «La souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, est non négociable», a-t-il insisté.

Concernant l'éventualité d'un arrangement inspiré du modèle groenlandais, le PM a estimé que l'accord existant répond déjà aux impératifs sécuritaires. Celui-ci prévoit le maintien de la base militaire de Diego Garcia sous souveraineté mauricienne pour une période initiale de 99 ans.

Le chef du gouvernement a également mis en garde contre les négociations en cours entre Londres et Washington. Selon lui, l'avenir d'un territoire mauricien ne saurait être décidé exclusivement par deux États étrangers. Maurice doit impérativement participer à toute discussion concernant les arrangements militaires à Diego Garcia. Il a également rappelé les obligations du Royaume-Uni au regard de l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui impose à un État signataire de ne pas compromettre l'objet et le but d'un accord avant sa ratification.

Navin Ramgoolam a insisté sur l'urgence humaine de ce dossier, rappelant que les Chagossiens attendent depuis plus d'un demi-siècle de pouvoir retrouver leur terre natale. Si la ratification demeure l'option privilégiée, le gouvernement n'écarte désormais aucune démarche juridique. Le PM a révélé avoir rencontré ses avocats internationaux avant et après son entretien avec son homologue britannique afin de finaliser les différentes options légales.

Maurice souhaite toujours parvenir à un règlement d'ici décembre 2026, mais refuse que le dossier continue de s'enliser.