Le bilan de la mortalité routière continue de s'alourdir. Avec 132 décès enregistrés depuis le début de l'année, contre 109 à la même période en 2025, les routes affichent une hausse inquiétante de 23 victimes. Parmi les derniers drames figurent ceux d'Étienne Alex Ng Kon, alias Tsai Souk, 99 ans, et de Dorice Yen Suin Ah Kam, 89 ans, tous deux renversés par une motocyclette. Ces deux décès rappellent la vulnérabilité des personnes âgées sur les routes.

Selon les statistiques policières, 129 accidents mortels avaient été recensés au 17 novembre, contre 101 à la même période l'année dernière. Le bilan, qui s'établit à 132 victimes, dépasse déjà les 124 décès enregistrés sur toute l'année 2025. Une situation préoccupante à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le dernier drame concerne Dorice Yen Suin Ah Kam, 89 ans, habitante de la rue Ambrose, à Rose-Hill. L'octogénaire a été percutée hier, vers 7 h 15, sur la route Royale, à Rose-Hill, par une motocyclette conduite par un habitant de Beau-Bassin de 54 ans.

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À leur arrivée, les policiers ont découvert la victime étendue sur la chaussée, grièvement blessée à la tête. Semi-consciente et éprouvant des difficultés respiratoires, elle a été transportée dans une clinique privée, où elle a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Quelques jours auparavant, Étienne Alex Ng Kon avait lui aussi perdu la vie après avoir été renversé par une motocyclette. Cet habitant de Quatre-Bornes avait été percuté mardi 10 novembre, vers 10 h 30, à la rue Royale, à Port-Louis, près de l'Arc chinois. Le motocycliste, âgé de 56 ans et domicilié à Baie-du-Tombeau, avait également été blessé.

Hospitalisé aux soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le nonagénaire a rendu son dernier souffle vers 1 heure du matin dimanche. Ses funérailles ont eu lieu hier. Très connu à Quatre-Bornes, Tsai Souk gérait depuis 1965 la boutique Alex, auquel il avait consacré 61 années de sa vie. Malgré son âge avancé, il demeurait actif, indépendant et profondément attaché à son travail.

Son épouse, âgée de 72 ans, évoque avec émotion un homme généreux et dynamique. «Mon mari, malgré ses 99 ans, était un homme fort, très dynamique, indépendant et polyvalent. Il gérait toujours la boutique Alex. Il partait faire ses courses seul dans la capitale, sans l'aide de personne.» Elle raconte aussi que son époux avait toujours fait preuve d'une grande bonté, même envers ceux qui lui avaient causé du tort : malgré plusieurs vols dans son commerce, il n'avait jamais porté plainte.

Le jour du drame, il s'était rendu à Port-Louis pour acheter des médicaments pour son épouse. «Malheureusement, il n'est jamais rentré. On vivait une belle vie, on s'entendait à merveille. Je lui avais même fait une blague en lui disant que je voulais me remarier avec lui pour nos noces d'or. Je savais que la vie allait nous séparer un jour, mais je ne pensais pas que cela arriverait de cette manière», confie-t-elle.

Les motocyclistes et les piétons demeurent les principales victimes de l'asphalte. Au 16 novembre, 52 motocyclistes avaient perdu la vie, contre 41 en 2025, et le nombre de piétons tués était passé de 28 à 42. Les personnes âgées sont particulièrement exposées : 49 victimes de 60 ans ou plus ont été recensées, contre 41 l'année dernière. Autre constat, 44 accidents mortels se sont produits entre midi et 18 heures, contre 24 en 2025. Des chiffres qui soulignent l'urgence de renforcer la prévention et la vigilance sur les routes.