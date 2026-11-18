Luanda — L'ouverture de l'ambassade d'Angola à Canberra ainsi que l'intérêt manifesté par des entreprises australiennes pour les secteurs stratégiques de l'économie nationale figurent parmi les principales avancées enregistrées dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays.

C'est ce qu'a indiqué, mercredi à Luanda, l'ambassadrice d'Australie en Angola, Tegan Elizabeth Brink, à l'issue de l'audience d'adieu que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço, au terme de ses trois années de mission diplomatique en Angola.

À cette occasion, Tegan Elizabeth Brink s'est dite satisfaite de l'entretien avec le Chef de l'État, qui lui a permis de faire le point sur les principaux résultats obtenus dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays au cours de son mandat.

Parmi les avancées enregistrées, la diplomate a également évoqué l'ouverture d'un consulat honoraire d'Australie à Luanda, ainsi que la mise en oeuvre d'initiatives visant à renforcer les échanges entre les milieux d'affaires des deux pays. Elle a notamment cité le Forum d'affaires Angola-Australie, qui a réuni plus de 120 participants.

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L'ambassadrice a, par ailleurs, souligné que la coopération économique constituait l'un des principaux piliers du partenariat bilatéral, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du pétrole et du gaz.

Pour illustrer l'intérêt des entreprises australiennes pour le marché angolais, elle a notamment cité le projet de Minbos Resources, axé sur l'exploitation des phosphates et la production d'engrais, qui présente un potentiel important pour soutenir le développement du secteur agricole en Angola.

Elle a également évoqué la présence de Rio Tinto, engagée dans des activités de prospection de cuivre dans le pays, ainsi que celle de Woodside Energy, qui manifeste des intérêts dans le secteur des hydrocarbures.

La diplomate s'est félicitée des résultats obtenus au cours de ses trois années de mission en Angola, tout en exprimant l'espoir de voir se poursuivre les initiatives visant à approfondir les relations économiques et institutionnelles entre les deux pays.

L'Angola et l'Australie célèbrent, en 2026, le cinquantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, intervenu le 28 avril 1976, près de cinq mois après la proclamation de l'indépendance nationale de l'Angola.

Dans le cadre du rapprochement diplomatique entre les deux pays, l'Angola a inauguré, en avril 2025, son ambassade à Canberra. De son côté, l'Australie assure sa représentation diplomatique auprès de l'Angola depuis sa Haute Commission à Pretoria, en Afrique du Sud, et dispose d'un consulat honoraire à Luanda.