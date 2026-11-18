Luanda — L'Angola et l'Argentine ont signé mardi, à Montréal, au Canada, un mémorandum d'entente visant à renforcer leurs relations dans le domaine du transport aérien et à promouvoir la connectivité entre les deux pays.

L'instrument juridique a été signé par la présidente de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), Amélia Kuvíngua, et par le représentant de l'ANAC argentine, Oscar Alfredo Villabona.

Selon un communiqué de presse du ministère des Transports (MINTRANS), transmis à l'ANGOP ce mercredi, la signature a eu lieu en marge de la 7e Conférence mondiale sur le transport aérien, organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui se tient à Montréal, lors d'une cérémonie en présence du secrétaire d'État à l'Aviation civile, aux Secteurs maritime et portuaire, Adilson Catala.

L'accord, qui constitue le fondement juridique de ce protocole, confère une plus grande flexibilité dans la définition des itinéraires, des fréquences et de la capacité de vol, permet l'extension des accords de partage de code et prévoit l'exploitation de vols non réguliers et de fret, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

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L'Angola participe à la 7e Conférence mondiale du transport aérien, organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui se tient à Montréal du 16 au 20 de ce mois, avec une délégation conduite par le secrétaire d'État chargé de l'aviation civile, des secteurs maritime et portuaire, Adilson Catala.

La délégation comprend des représentants du ministère des Transports (MINTRANS) et de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC).

La 7e Conférence mondiale du transport aérien réunit des représentants de 193 pays afin d'aborder des sujets tels que la modernisation de la réglementation économique, le développement de la connectivité, les droits des consommateurs, le développement durable, l'investissement et le financement, l'innovation et les nouvelles technologies.

Cette conférence est considérée comme l'un des principaux forums mondiaux pour définir l'orientation de l'aviation civile et représente une étape importante pour le Brésil, qui assume pour la première fois la présidence d'une conférence diplomatique de l'OACI.