Luanda — L'Angola a défendu, à Montréal (Canada), la nécessité de promouvoir un plus grand afflux de capitaux privés dans les infrastructures aéroportuaires par le biais de partenariats public-privé, afin d'assurer le développement et la pérennité des services d'aviation civile.

Selon le secrétaire d'État à l'Aviation civile, aux Secteurs maritime et portuaire, Adilson Catala, cette position a été défendue lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la 7e Conférence mondiale du transport aérien, promue par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui se tient jusqu'au 20 de ce mois à Montréal.

Abordant le thème « L'état du secteur de l'aviation : s'adapter aux changements et évaluer la préparation à l'horizon 2050 », lors d'une table ronde animée par le secrétaire général de l'OACI, Juan Carlos Salazar, le gouvernement angolais a mis en avant les investissements réalisés dans la construction et la modernisation des infrastructures aéroportuaires, des systèmes de navigation aérienne et la formation du personnel.

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Selon un communiqué de presse du ministère parvenu ce mercredi à l'Angop, Adilson Catala a également souligné l'importance d'améliorer la connectivité et d'intégrer les régions isolées, facteurs clés du développement du secteur et du pays.

Dans cette perspective, il a également insisté sur la nécessité de préparer les institutions et les professionnels aux défis et aux opportunités liés aux transformations technologiques, notamment en matière d'intelligence artificielle.

À cette occasion, le Secrétaire général de l'OACI, Juan Carlos Salazar, a salué le travail accompli par l'Angola dans le domaine de l'aviation civile, en particulier la modernisation des infrastructures et la formation du personnel.

Le panel a également compté sur des représentants de l'aviation civile et des transports de Chine, de la Commission européenne, d'Uruguay, d'Oman et du Canada, qui ont analysé les tendances mondiales, les défis auxquels sont confrontés les pays en développement et les priorités pour un transport aérien plus résilient, efficace, inclusif et durable, conformément au Plan stratégique de l'OACI pour 2050.

Selon le document, la délégation angolaise à cet événement, dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le président du Conseil de l'OACI, Toshiyuki Onuma, comprend également des représentants du ministère des Transports (MINTRANS) et de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC).

La 7e Conférence mondiale sur le transport aérien réunit des représentants de 193 pays pour discuter de sujets tels que la modernisation de la réglementation économique, le développement de la connectivité, les droits des consommateurs, le développement durable, l'investissement et le financement, l'innovation et les nouvelles technologies.

La conférence, qui se tient du 16 au 20 de ce mois, est considérée comme l'un des principaux forums internationaux pour définir l'orientation de l'aviation civile et représente une étape importante pour le Brésil, qui assume pour la première fois la présidence d'une conférence diplomatique de l'OACI.