Luanda — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Antónia da Cruz Yaba, a réaffirmé ce mercredi, à Luanda, l'engagement de l'Angola à prévenir et à combattre la torture, ainsi qu'à protéger la dignité humaine et les droits fondamentaux des citoyens.

S'exprimant lors de l'ouverture du débat public sur le rapport initial de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), la responsable a réaffirmé que la dignité humaine est inaliénable et que la protection des droits fondamentaux est une responsabilité permanente de l'État et de la société tout entière.

Selon la secrétaire d'État, la participation des institutions publiques, des partenaires internationaux et des organisations de la société civile est essentielle pour que le rapport reflète fidèlement la réalité nationale, les progrès accomplis et les aspects qui requièrent une attention accrue.

« Nous sommes conscients que la protection des droits humains est un processus continu qui exige engagement, réactivité et amélioration constante des institutions », a-t-elle souligné.

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Antónia da Cruz a rappelé que la Constitution de la République angolaise consacre la protection de l'intégrité physique, l'inviolabilité de la vie et l'interdiction absolue de la torture et de tout autre traitement inhumain ou dégradant.

Sur le plan législatif, elle a souligné la criminalisation autonome de la torture dans le Code pénal, ainsi que le renforcement des garanties procédurales pour les personnes privées de liberté.

Elle a également indiqué que l'Exécutif a renforcé les mécanismes de prévention et de contrôle, notamment le travail du Médiateur de Justice, du Parquet et des tribunaux.

En matière de formation, la responsable a précisé que des actions de renforcement des capacités en matière de droits humains ont été menées auprès du personnel des forces de défense et de sécurité et de l'administration pénitentiaire, considérant que la prévention de la torture exige non seulement un cadre juridique adéquat, mais aussi des institutions et des agents publics formés et conscients de leurs responsabilités.

Malgré les progrès accomplis, elle a reconnu la persistance des défis, notamment face aux allégations d'abus et de violations des droits fondamentaux, qui exigent une réponse institutionnelle ferme, par le biais d'enquêtes, de la poursuite des auteurs et de l'indemnisation des victimes, conformément à la loi.

À cet égard, elle a réaffirmé qu'aucun agent public n'est au-dessus de la Constitution et de la loi.

La secrétaire d'État a par ailleurs estimé que la lutte contre la torture doit se traduire par des pratiques institutionnelles efficaces, la transparence et le respect absolu de la dignité humaine.

Ce débat d'une journée vise à renforcer les capacités techniques des institutions œuvrant à la promotion et à la protection des droits humains, notamment en matière de collecte d'informations pour l'élaboration du rapport national et de diffusion des orientations du Comité des droits de l'homme.

Il vise également à renforcer les capacités techniques des membres de la Commission intersectorielle pour l'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme (CIERNDH) et de la société civile, ainsi qu'à promouvoir le dialogue entre les institutions publiques et les organisations de la société civile.