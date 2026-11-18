Luanda — L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) a annoncé ce mercredi une nouvelle découverte de pétrole dans le puits d'exploration Burututu-1, situé dans le bloc 5/06, dans la partie maritime du bassin de Kwanza.

Dans un communiqué, le concessionnaire national indique qu'il s'agit de la première identification d'hydrocarbures dans des réservoirs pré-salé de cette concession, ce qui constitue une étape majeure pour les perspectives d'exploration de la région et pour l'industrie pétrolière angolaise.

Le puits a atteint une profondeur totale de 3 882 mètres, avec 25 mètres de réservoir contenant des hydrocarbures. Les données préliminaires révèlent des caractéristiques géologiques et pétro-physiques qui justifient la poursuite des études techniques. La prochaine phase sera déterminante pour une évaluation plus précise du potentiel identifié.

Pour l'ANPG, la découverte de Burututu-1 conforte l'engagement de Sonangol en faveur de l'exploration, avec pour objectif le réapprovisionnement des réserves et l'augmentation durable de la production exploitée. Sonangol Pesquisa e Produção est l'opérateur du bloc et détient 100 % des parts.