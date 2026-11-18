Luanda — L'Angola participe, depuis jeudi, à la 23e Réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques, qui se tient à Oslo, en Norvège, avec une délégation conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António. Les travaux portent notamment sur des questions d'intérêt commun et le renforcement de la coopération entre les deux blocs régionaux.

Téte António est arrivé mercredi dans la capitale norvégienne, où il a été accueilli à l'aéroport international d'Oslo-Gardermoen par l'ambassadeur d'Angola en Norvège, Alcino Prazeres Izata Francisco da Conceição.

Selon une note d'information du ministère des Relations extérieures transmise à l'agence de presse ANGOP, la rencontre se déroule sur deux jours et s'articule principalement autour de la sécurité énergétique et des perspectives d'avenir de la coopération entre l'Afrique et les pays nordiques.

Cette réunion constitue un cadre de dialogue politique et de concertation diplomatique entre les pays africains et les cinq États nordiques, à savoir le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.

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La première réunion ministérielle entre les deux blocs s'est tenue en 2001, en Suède, marquant la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation consacré à l'examen des questions d'intérêt commun.

En marge des travaux, Téte António devrait s'entretenir avec ses homologues ainsi qu'avec des représentants du secteur privé, dans le but de consolider les relations de coopération et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat dans des domaines présentant un intérêt commun.

En parallèle, le Forum économique Afrique-Pays nordiques rassemble des représentants gouvernementaux, des opérateurs économiques et des institutions financières internationales autour des opportunités offertes par les échanges commerciaux, l'investissement et la coopération économique.

La participation de l'Angola à cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de ses relations diplomatiques et économiques avec les pays nordiques, ainsi que dans ses efforts de promotion du multilatéralisme et de la coopération internationale.

Au cours de sa visite, le ministre des Relations extérieures procédera également à l'inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade d'Angola à Oslo, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence diplomatique angolaise en Norvège.