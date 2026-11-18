Luanda — La secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, a indiqué mercredi, à Luanda, que la relance du Portail de la production nationale devrait permettre de renforcer la mobilisation des producteurs et d'améliorer la connaissance des capacités productives du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de relance du Portail de promotion de la production nationale (PPN), la responsable a souligné que le développement de la production nationale relevait d'une responsabilité collective, nécessitant l'engagement de l'Exécutif, l'implication du secteur privé ainsi que la participation active de l'ensemble des acteurs économiques.

Elle a ajouté que l'augmentation de la production, l'amélioration des capacités de transformation, l'efficacité des circuits de commercialisation et le développement des exportations devaient constituer des objectifs communs.

Augusta Fortes a également insisté sur la nécessité de promouvoir davantage une culture de valorisation et de consommation des produits nationaux, tout en créant les conditions permettant à la production intérieure de répondre progressivement aux besoins du marché.

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Selon la responsable, il est nécessaire d'élargir les perspectives au-delà des frontières nationales lorsque les capacités de production du pays excèdent les besoins du marché intérieur. Dans ce cas, les excédents doivent être valorisés et orientés vers les marchés extérieurs.

« Nous ne pouvons pas produire sans connaître le marché, ni accroître la production sans garantir son écoulement. Nous devons transformer notre capacité productive en véritables opportunités d'affaires, de croissance économique et de génération de devises », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que le Portail de la production nationale pourrait contribuer de manière déterminante à la réalisation de cet objectif, en mettant à disposition des informations actualisées et exhaustives sur les capacités productives du pays.

Selon Augusta Fortes, la mise en oeuvre de cet outil requiert nécessairement la mobilisation de toutes les parties prenantes. À cet effet, elle a appelé les opérateurs économiques, les producteurs, les associations professionnelles et les institutions publiques à prendre une part active au processus d'enregistrement et d'actualisation des données.

Elle a précisé que la qualité et la pertinence de cet instrument dépendraient essentiellement de la fiabilité des informations recueillies et de l'engagement de l'ensemble des intervenants.

La responsable a également souligné que l'Angola disposait de ressources, d'un tissu entrepreneurial et d'un potentiel productif qui méritaient d'être mieux connus, valorisés et transformés en richesses.

« Le défi qui se pose à nous consiste à donner une place toujours plus importante à la production nationale dans l'économie, afin de contribuer à la réduction des importations, à la diversification des exportations, à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie de la population », a-t-elle souligné.