Rabat — L'utilisation des Smartphones est devenue un outil essentiel du journalisme moderne, grâce à sa polyvalence et à sa capacité à faciliter la production et la diffusion de contenus sous différents formats.

Ce constat a été établi mardi à Rabat, au Maroc, par le spécialiste du journalisme multimédia Elimane Ndao, lors d'une interview accordée à l'ANGOP, en marge du séminaire sur les journalistes reporters d'images (JRI). Le spécialiste a expliqué que le journalisme mobile a facilité son travail dans diverses situations, notamment pour la capture et la transmission d'images en direct. Correspondant de France 24 à Dakar, Elimane Ndao a indiqué utiliser fréquemment son Smartphone pour répondre aux demandes de diffusion d'images en direct, ce qu'il considère comme une démonstration du potentiel de cet appareil dans l'activité journalistique.

Selon lui, le téléphone portable est devenu un outil majeur du journalisme numérique, grâce aux nombreuses ressources qu'il offre, même si les résultats dépendent de la manière dont les professionnels les exploitent.

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L'expert a constaté que les habitudes de consommation d'information ont évolué, les réseaux sociaux gagnant du terrain auprès du public au détriment de la télévision traditionnelle, une situation qui représente une opportunité pour les médias d'accroître leur visibilité grâce à la production de contenus de qualité. Il a également mentionné que de plus en plus de médias misent sur les plateformes numériques, utilisant les téléphones portables pour produire et diffuser du contenu sur les réseaux sociaux.

Pour Elimane Ndao, l'utilisation des Smartphones présente des avantages par rapport aux appareils photo conventionnels, principalement en raison de leur facilité de transport et de manipulation. « Auparavant, les professionnels transportaient quotidiennement de gros appareils photo et des trépieds, et aujourd'hui, la plupart d'entre eux souffrent de problèmes de dos à cause du poids excessif », a-t-il révélé.

Ce séminaire, organisé par la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), vise à renforcer les compétences des journalistes d'images des agences africaines, afin de produire des contenus audiovisuels de qualité conformes aux normes internationales.

La formation comprend des exercices pratiques de production de reportages vidéo et réunit des journalistes de divers pays, dont l'Angola, le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée-Bissau, le Nigéria, le Maroc, le Togo, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Fondée en 2014 à l'initiative de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), la FAAPA constitue une plateforme de coopération professionnelle qui rassemble des agences de presse des pays africains riverains de l'océan Atlantique.

L'organisation favorise l'échange d'informations, la formation des journalistes, notamment en matière de vérification des faits et de journalisme multimédia, ainsi que le partage d'expériences entre les agences du continent.