Mbanza Kongo — Mille cinq cents cartes nationales d'identité ont été remises mercredi aux habitants de la municipalité frontalière de Luvo, dans la province du Zaire, dans le cadre de la campagne nationale de généralisation de l'enregistrement des naissances et de la délivrance des cartes d'identité.

La cérémonie de remise des documents s'est déroulée à la régence de Luvuvamu, sous la présidence de l'administrateur municipal de Luvo, Agostinho Dias Zantoto. À cette occasion, le responsable a exhorté les bénéficiaires ayant obtenu leur carte d'identité pour la première fois à veiller à la bonne conservation de ce document officiel d'identification nationale. Agostinho Dias Zantoto a assuré que les conditions techniques, matérielles et humaines nécessaires à la poursuite de la campagne dans cette circonscription sont réunies.

Lancée en octobre de cette année dans la régie de Nkoko, l'opération se déroule actuellement au siège municipal de Luvo. Les travaux sont menés par une brigade de la délégation provinciale du Zaire du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, composée de sept techniciens. La commune frontalière de Luvo compte une population estimée à plus de 13.000 habitants et se situe à environ 60 kilomètres au nord de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province du Zaire.