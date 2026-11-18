Lubango ( — Les tour-opérateurs de Huíla ont souligné ce mercredi, l'importance du projet « Angola Views » pour transformer la vallée de la Tundavala et le belvédère de la Serra da Leba, actuellement considérés comme des zones à fort potentiel, en une véritable destination touristique génératrice d'emplois, de revenus, d'inclusion sociale et qui contribuera à la consolidation du tourisme local.

Il s'agit du Programme de valorisation des destinations naturelles et des expériences touristiques, baptisé « Angola Views », lancé le 12 novembre dernier à Luanda par l'Exécutif angolais, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme.

Ce programme, dont la date de mise en oeuvre précise n'est pas encore fixée, prévoit des interventions dans trois sites : dans un premier temps, la vallée de la Tundavala et le belvédère de la Serra da Leba (Huíla), ainsi que les chutes de Calandula (Malanje). Le projet vise à transformer le patrimoine naturel en expériences touristiques organisées, sûres et durables, favorisant la protection des paysages, la création d'emplois locaux, la génération de revenus et l'inclusion des communautés.

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Parmi les solutions proposées par l'initiative figurent de nouveaux points de vue et plateformes panoramiques, des accès et sentiers améliorés, des allées, des centres d'accueil et des points d'assistance touristiques, ainsi que des systèmes de sécurité et une signalétique touristique.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le président de l'Association des guides touristiques et des serviteurs artistiques d'Angola (AGTSA), Carlos Bumba, a indiqué que l'initiative valorise le patrimoine paysager, puisque le modèle prévoit des infrastructures construites avec du bois et de la pierre locaux, garantissant une intégration harmonieuse avec la nature.

Il a ajouté que le programme assurera une meilleure protection et une plus grande dignité aux femmes et aux adolescentes de la tribu Muíla qui vendent des produits, grâce à la création d'espaces dédiés à l'artisanat, ainsi qu'à la promotion des langues et toponymes locaux, au développement économique et aux infrastructures.

Selon l'interviewé, l'impact économique se traduit par la création d'emplois directs pendant les phases de construction et d'exploitation, et d'emplois indirects grâce à l'activation d'une chaîne logistique reliant les sites touristiques aux zones de production.

Il a espéré que les travaux progresseraient rapidement afin que la population et les touristes puissent pleinement profiter de cette initiative qui met la nature au service du développement humain.

Le président de l'Association des promoteurs et opérateurs touristiques (HOTOUR), João Lopes, a déclaré qu'une fois achevé, ce projet serait d'une « grande valeur », car le tourisme a besoin de cette priorité d'organiser les infrastructures sur les sites pour générer des profits et attirer davantage de touristes.

« Actuellement, nous faisons la promotion d'un pays qui n'existe pas ; nous devons également surmonter les problèmes liés aux cartes de crédit internationales, à l'accès, aux vols, entre autres, pour pouvoir aller de l'avant avec une diffusion à grande échelle », a-t-il souligné.

Par conséquent, le propriétaire de la société Cuyuyu Empreendimentos, Vladimir Chimbioputo, a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un projet ambitieux pour dynamiser le tourisme, où les infrastructures sont primordiales.

« Angola Views est une étape fondamentale pour structurer le tourisme. Nous espérons vivement qu'il se concrétisera, car il valorisera davantage les touristes et les opérateurs, et améliorera la rentabilité du pays. Bien souvent, le pays ne peut générer de revenus dans certaines régions faute d'infrastructures », a-t-il poursuivi.

Jorge Nunes, directeur de la plateforme de promotion touristique « Hotéis Angola », est d'un avis contraire, soulignant qu'il s'agit d'une idée mégalomaniaque, inadaptée au contexte local et qui témoigne d'une méconnaissance des zones concernées. Il suggère qu'idéalement, il faudrait impliquer les populations locales dans le projet, en organisant des consultations dans les provinces ciblées afin de garantir une pleine participation et une meilleure intégration.

De son côté, Tiago Pinto, directeur du Bureau provincial de la culture et du tourisme de Huíla, a souligné que l'intervention de la province constitue une étape décisive pour affirmer le potentiel touristique de la région, tant au niveau national qu'international.

Selon le responsable, cette initiative s'inscrit dans la vision de l'Exécutif local visant à transformer les ressources naturelles de Huíla en produits touristiques compétitifs, capables de favoriser le développement économique et social des communautés. Concernant l'impact attendu sur le secteur, le porte-parole a souligné l'augmentation du flux de visiteurs nationaux et étrangers comme l'un des principaux avantages, avec des retombées directes sur la chaîne de valeur du tourisme local. D'après le directeur, la revitalisation de l'activité touristique bénéficiera directement aux secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des transports, des agences de voyages, des voyagistes, du commerce et des petites entreprises.

Le programme « Angola Views » dispose d'un budget de 49 millions de dollars, conformément aux prévisions du budget général de l'État pour 2027, pour une période d'exécution de 12 mois.