Lubango ( — Un nouveau sentier touristique, baptisé "Super Trilha da Resistência", situé dans le secteur de Miradouro da Serra da Leba, dans la municipalité de Humpata (province de Huíla), est en cours d'aménagement par des opérateurs locaux afin de dynamiser le tourisme d'aventure et l'écotourisme dans la région.

Long et d'une durée moyenne de huit heures, ce sentier présente un niveau de difficulté extrême, caractérisé par des rochers escarpés, des pentes abruptes et une végétation dense.

Il est exclusivement recommandé aux pratiquants expérimentés et endurants et est interdit aux enfants.

En vue de son ouverture officielle au public, une reconnaissance technique a été menée le week-end dernier, réunissant des touristes nationaux, des grimpeurs, des représentants d'agences de voyages, de plateformes numériques et d'associations professionnelles.

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Dans le cadre de cette initiative, João Lopes, président de l'Association des promoteurs et opérateurs touristiques (HOTOUR) et l'un des promoteurs, a expliqué mardi à l'ANGOP que l'expédition visait à évaluer les conditions techniques du terrain, à cartographier l'itinéraire et à définir le profil des visiteurs avant de l'intégrer aux catalogues commerciaux.

Selon le responsable, la voie a été ouverte par une équipe de grimpeurs locaux dans une zone auparavant fermée, guidés par le bruit d'une cascade en forêt. Un terrain de camping est actuellement en cours d'aménagement.

« Nous souhaitons poursuivre jusqu'à la cascade visible sur le versant de la Serra da Leba et ouvrir un nouveau circuit dans cette région. Nous allons exploiter ce créneau auprès des amateurs de sports d'aventure », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur de la plateforme de promotion touristique « Hotéis Angola », Jorge Nunes, a souligné le potentiel paysager de la région, jusqu'ici principalement explorée par des professionnels étrangers liés au Festival international d'escalade et au base jump.

Le responsable a toutefois souligné la nécessité d'améliorer la signalétique, de créer des zones de transition plus sûres et d'installer des sanitaires dans le camping avant toute ouverture au grand public.

« Il est possible de réaliser quelque chose de très intéressant, compte tenu de la demande des touristes étrangers pour ce type d'activités. L'itinéraire technique, avec ses coordonnées, les dénivelés et les niveaux de difficulté, est en cours d'élaboration et sera présenté officiellement en décembre », a-t-il ajouté.

0Le propriétaire de la société Cuyuyu Empreendimentos, Vladimir Chimbioputo, a révélé que la cascade faisant partie du circuit avait été découverte en novembre 2025 et que l'expédition du week-end constituait la quatrième visite du site.

Il l'a considérée comme le parcours le plus exigeant de la province de Huíla, le dixième tracé par son opérateur dans la région, car il requiert des techniques d'escalade, l'utilisation de cordes, l'accompagnement de guides agréés et l'interdiction de s'y rendre les jours de pluie. Selon Vladimir Chimbioputo, le nouveau sentier a déjà enregistré des réservations de quatre groupes internationaux pour 2027, ce qui témoigne de la croissance et de la diversification du tourisme d'aventure à Huíla.

Depuis quelques années, la province de Huíla accueille le Festival international d'escalade et, plus récemment, le Festival de base jump.

Parallèlement à ces événements, le tourisme d'aventure sur sentiers a connu un essor considérable ces dernières années, notamment dans les secteurs de Tundavala, du belvédère de la Serra da Leba et de Cristo Rei.