Luanda — Le secteur national des transports et de l'entreposage a enregistré une croissance réelle positive au cours des quatre derniers exercices (2022 à 2025), dépassant, durant trois de ces années, les projections de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel, estimées à 2,72 %.

Ces données ont été présentées par le directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques du ministère des Transports (MINTRANS), Lénine Narciso, lors de la 19e réunion consultative de ce département ministériel, qui s'est tenue lundi à Luanda. Il a souligné que, malgré le développement des services, la création de nouvelles infrastructures et les améliorations en matière de certification et de connectivité, le secteur continue de faire face à d'importants défis en termes d'équilibre financier.

Selon Lénine Narciso, en 2025, sur les 19 entreprises publiques sous tutelle, 13 ont enregistré des résultats financiers négatifs, une situation qui exige des efforts constants en matière de viabilité et d'efficacité opérationnelle. Dans le secteur de l'aviation civile, le trafic passager a progressé de 41,6 % sur cinq ans, accompagné d'une hausse de 15,2 % du nombre de mouvements d'aéronefs. En matière d'infrastructures, on peut citer la mise en service de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), la construction de sa ligne ferroviaire de liaison et de cinq gares, ainsi que le processus de certification des aéroports nationaux.

Des travaux sont en cours dans les provinces de Huíla et de Namibe, après les interventions réalisées aux aéroports de 4 de Fevereiro et de Catumbela. Le pays compte actuellement 12 destinations nationales, 15 régionales et 9 intercontinentales, desservies par 55 accords de services aériens, dont 20 ont été signés au cours des cinq dernières années.

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Dans le sous-secteur maritime et portuaire, considéré comme l'un des principaux piliers financiers du secteur, le trafic passager a enregistré une hausse de plus de 100 %, portée par l'arrivée de nouveaux navires dans le cabotage du nord, avec une prévision de 490 000 passagers d'ici la fin de l'année.

Quant au secteur du transport ferroviaire, la croissance sur cinq ans a été de 70,4 %. Grâce à l'effet des concessions, 549 000 tonnes de marchandises ont été transportées jusqu'au troisième trimestre 2026, un volume qui dépasse déjà le total cumulé de l'année précédente et les niveaux d'avant la pandémie (2019).

L'actif du Chemin de fer de Benguela (CFB) a également connu une forte progression, passant de 1,13 milliard à 3,38 milliards de kwanzas. Dans le transport routier, le volume de passagers transportés a augmenté de plus de 100 %, reflétant également l'élargissement de la base statistique, conformément aux directives de l'Institut national de la statistique (INE) et de l'Agence nationale des transports terrestres (ANTT), qui inclut désormais le transport occasionnel et les taxis privés.

Toutefois, les opérateurs publics tels que l'ENB et la TCUL continuent de faire face à des défis en matière de viabilité financière et patrimoniale.

Dans le secteur de la logistique, le fret certifié a atteint 6,2 millions de tonnes, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2019, avec une mention spéciale pour l'inauguration de la chaîne du froid sur la plateforme logistique de Caála, qui a permis la première exportation d'avocats vers Rotterdam (Pays-Bas).

Concernant l'exécution budgétaire et les objectifs du Plan national de développement (PND), en termes de rendement pour l'État actionnaire, les données montrent que le secteur a présenté une proposition de distribution de dividendes sur cinq ans d'une valeur de 30,81 milliards de kwanzas, dont 17 milliards ont été effectivement versés.

Concernant le budget général de l'État (BGE), l'exécution financière s'est établie à environ 81,2 %, tandis que les recettes propres ont atteint 90,7 milliards de kwanzas.

Dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2023-2027, le Programme 28 présente un taux d'exécution de 65,1 % et prévoit le renforcement de la coordination institutionnelle et de la communication des données afin de se rapprocher des objectifs.