Dakar — Serigne Ibrahima Dièye, Mbaye Babacar Diouf, Ibrahima Niang alias "Piniang" et "El Sy", El Hadji Sy de son vrai nom, sont des artistes sénégalais appartenant à des générations différentes. Ils sont pourtant à la croisée des styles avec une pratique artistique aux techniques mixtes.

Ce point commun leur vaut de faire partie des onze Sénégalais sélectionnés pour l'exposition internationale communément appelée le IN de la 16e édition Biennale de l"art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), qui s'ouvre ce jeudi, à l'ancien palais de justice au Cap Manuel.

Serigne Ibrahima Dièye, pratique artistique entre fragilité et résistance...

Serigne Ibrahima Dièye, 38 ans, le plus jeune des quatre, est un artiste plasticien sénégalais diplômé de l'Ecole nationale des arts de Dakar (ENA), en 2013. Il développe, depuis plus d'une décennie, une pratique à la croisée de la peinture, du dessin, du collage et des techniques mixtes.

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"Son oeuvre se caractérise par un univers peuplé de figures humaines, animales et hybrides qui lui permet d'aborder la mémoire, la transmission, les traumatismes collectifs, les rapports de pouvoir et les transformations du monde contemporain", peut-on lire dans une note biographique présentée par la Biennale de Dakar.

Les compositions de Serigne Ibrahima Dièye, qui vit et travaille à Grand-Mbao, dans la banlieue de Dakar, s'articulent souvent entre "fragilité et résistance, héritage et devenir, dans des récits visuels où les personnages deviennent les porteurs d'expériences partagées". Cette perspective épouse la thématique de la 16e édition du Dak'Art, "(Anti) fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup", proposée par le directeur artistique de la Biennale de l'art africain contemporain, le Franco-Iranien, Morad Montazami.

L'artiste des signes et de la spiritualité

Mbaye Babacar Diouf, un habitué de la biennale de Dakar, allie la peinture, le dessin, la sculpture et l'installation.

Cet artiste de 43 ans, dont les inspirations puisent dans l'histoire intellectuelle, philosophique et spirituelle du Sénégal, développe un vocabulaire de signes qui peut évoquer les hiéroglyphes, les écritures anciennes et les rythmes calligraphiques. C'est d'ailleurs une de ses oeuvres, inspirée de ce style, qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte d'Ivoire), en 2017.

Né en 1983 à Pikine, dans la banlieue dakaroise, Mbaye Babacar Diouf, plasticien sénégalais, est un professeur d'éducation artistique diplômé de l'École nationale des Arts de Dakar. Il est aussi titulaire d'un master à l'Institut supérieur des arts et des cultures de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Ce karatéka, qui compte plusieurs médailles dans cette discipline, est tout aussi ancré dans la spiritualité, comme en témoigne son oeuvre datant de 2021, un gigantesque chapelet de bronze sur lequel sont inscrits les 99 noms de Dieu. Intitulée "Perles de lumière" et organisée au musée Théodore Monod de Dakar, elle se veut une sorte d'hommage à la voie soufie.

Le plasticien propose une monumentale traduction artistique de son cheminement de disciple tidjane par le biais d'une exposition inspirée de l'intimité de la foi pour interroger les voies intérieures de la finitude, afin d'espérer percer les mystères de la condition humaine.

L'artiste a exposé à Londres (Royaume Uni), à l'Institut du monde arabe à Paris (France) et au Musée Mohammed VI de Rabat, au Maroc. Ses oeuvres figurent également dans la collection de l'État du Sénégal.

Le peintre Piniang influencé par le cinéma

Ibrahima Niang, dit Piniang, un des artistes sénégalais sélectionnés pour le volet IN du Dak'Art, est un habitué de l'exposition internationale de la Biennale de Dakar à laquelle il a participé en 2002, 2006, 2008 et 2012.

Il a aussi participé au pavillon Sénégal en 2018. Peintre et vidéaste à la fois, Piniang, natif de Dakar, a été formé à l'Ecole nationale des Arts de Dakar où il a également enseigné les arts numériques. Il développe une pratique influencée par le cinéma d'animation expérimental.

Son travail interroge la ville, l'être humain et la quête d'humanisme dans une société en mutation. Ses oeuvres ont également été présentées au Bronx Museum, au Malmö Museum, au Musée Dapper, et à l'occasion de plusieurs manifestations internationales, lit-on dans une note de présentation de l'artiste sur le site de la Biennale de Dakar.

Au Salon des arts visuels du Sénégal en 2025, l'artiste a reçu un prix du ministère de la Culture.

"El Sy", le geste et le mouvement au coeur de sa peinture

Le doyen de ces quatre artistes, le plasticien El Hadji Sy, 72 ans, est l'une des figures majeures de l'art contemporain sénégalais de l'après-indépendance. Sélectionné dans le "IN" de cette 16e édition de la Biennale, il est peintre, performeur, scénographe, commissaire d'exposition et activiste culturel. Il vit et travaille à Dakar.

Sy développe depuis les années 1970, une pratique qui brouille les frontières entre peinture, corps, espace et action collective, refusant ainsi les conventions académiques associées à l'Ecole de Dakar, ce courant de renouveau des arts visuels lancé en 1960 et soutenu par le président-poète Léopold Sédar Senghor, avec comme figures Pierre André Londs, Pape Ibra Tall, Théodore Diouf, entre autres.

El Hadji Sy, dont l'atelier se trouve au "Village des Arts", sur la route de l'aéroport, place le geste et le mouvement au coeur de la peinture, allant jusqu'à peindre avec les pieds.

Ses matériaux de prédilection sont la toile de jute, le papier, le bois, le verre, le goudron ou les objets trouvés qui deviennent les supports d'une oeuvre profondément matérielle et performative.

Cofondateur du Laboratoire "Agit'Art" avec Issa Samb, plus connu sous le nom de Joe Ouakam, il a joué un rôle déterminant dans la structuration de la scène artistique sénégalaise, selon la biennale de Dakar.

Son travail a notamment été présenté à la Biennale de São Paulo, à Documenta 14 et au Weltkulturen museum de Francfort.