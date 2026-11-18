Diourbel — La région de Diourbel (centre) a bénéficié d'une enveloppe globale de 6 milliards 288 millions de francs CFA pour la mise en place des intrants de la campagne agricole 2026-2027, avec un quota de 6.222 tonnes de semences et 5.595 tonnes d'engrais, a indiqué, mercredi, le directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop.

"L'État a apporté trois milliards de francs CFA et le reste constitue la part des autres partenaires", a-t-il précisé lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée au bilan de la campagne agricole et à la préparation de la commercialisation de l'arachide.

Revenant sur le déroulement de la campagne agricole, M. Diop a fait état d'un déficit pluviométrique, consécutif à une mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace.

Malgré cette situation, les rendements provisoires sont estimés à 700 kg à l'hectare pour l'arachide et à 800 kg pour le mil, a relevé Souleymane Diop.

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Les résultats définitifs restent toutefois attendus, après l'exploitation des échantillons prélevés et envoyés à Dakar pour analyse, a-t-il souligné.

Pour la campagne de commercialisation de l'arachide, la SONACOS vise un objectif de collecte de 45.000 tonnes dans la région, a annoncé Doudou Niang, chef du service achat graines de cette société.

Il a indiqué que la commission de distribution des collectes du Comité national interprofessionnel de l'arachide (CNIA) est prévue le 27 novembre, avant la délivrance des agréments aux opérateurs pour le démarrage de la collecte.

Présidant la rencontre, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a recommandé la poursuite de la cartographie des productions dans les trois départements afin d'identifier les zones à risque alimentaire.

Il a également insisté sur le respect du prix plancher, la sensibilisation des producteurs contre le bradage des récoltes et la préservation des semences.

Le chef de l'exécutif régional a, par ailleurs, relevé l'insuffisance des magasins de stockage, plaidant pour la relance du programme de concession de ces infrastructures, ainsi qu'une meilleure répartition des points de collecte dans la région.