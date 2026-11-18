Ces derniers temps, en République démocratique du Congo, la population se plaint de la mauvaise qualité des services offerts aux abonnés par les opérateurs de télécommunications (connexion instable, débit faible et forfaits parfois difficiles à utiliser pleinement). Une situation qui n'a pas laissé indifférente l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) qui, via un communiqué de presse rendu public à Kinshasa, ce lundi 17 novembre 2026, a exprimé sa vive est préoccupation de la dégradation continue et inquiétante de la qualité des services de télécommunication offerts par les opérateurs du secteur agréés en République Démocratique du Congo.

« L'ACAJ constate malheureusement que tous ces opérateurs ont décidé de s'affranchir de leurs obligations découlant du cahier de charges qui leur incombe.

Profitant de l'absence de régulation efficace, lesdits opérateurs se réfugient derrière un argumentaire technico-institutionnel fallacieux.

Ce faisant, ils s'autorisent à prendre en otage communicationnel tout un peuple sans que cela ne réussisse à émouvoir les autorités compétentes« , peut-on lire dans ce document signé par Me Georges Kapiamba, Président de cette organisation de défense des droits humains.

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Aussi, l'ACAJ alerte les autorités gouvernementales contre ce qu'elle perçoit comme étant le prolongement de la guerre d'agression rwandaise contre la RDC et sa population.

« Dans un pays où la sécurité nationale est sérieusement mise en mal du fait de l'agression Rwandaise, il est inadmissible que le Gouvernement de la République fasse preuve de cécité face à une guerre hybride imposée au peuple congolais par les opérateurs des télécoms.

A l'ère où les télécoms doivent jouer un rôle essentiel dans notre pays en proie à une agression injuste, l'ACAJ n'est pas loin d'assimiler l'attitude des opérateurs des télécoms à un prolongement de ladite agression; visant cette fois à saper de l'intérieur les fondements de la sécurité nationale dont le droit à une communication optimale et sans entrave« , a martelé l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice.

Et face à cette situation qui s'apparente à une non-assistance à un peuple en détresse communicationnelle et de surcroît préjudiciable aux millions d'abonnés, l'ACAJ interpelle vivement le Ministère des PTT et l'ARPTC aux fins « de faire respecter, dans le meilleur délai, les obligations prescrites par l'article 29 du Code du numérique de la RD Congo qui disposent notamment que « Le fournisseur de services numériques a l'obligation de :

-Rendre disponibles à tout utilisateur les infrastructures et services numériques ouverts au public qu'il fournit;

-S'assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de manière transparente;

-Fournir des services efficaces, fiables et conformes aux normes reconnues au niveau national, international fixées par l'Autorité de Régulation du Numérique », a déclaré, avec force, Me Georges Kapiamba, Président de l'ACAJ.

La balle se trouve donc dans le camp des aux autorités compétentes ainsi qu'à celui des opérateurs de télécommunications, qui sont appelés à garantir le droit des consommateurs à un service de qualité.