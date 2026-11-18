Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a officiellement lancé, ce lundi 16 novembre 2026, l'opération d'identification numérique des motocyclistes exerçant dans la capitale congolaise.

Inscrite dans le cadre du programme du Gouvernement provincial « Kinshasa Ezo Bonga », cette initiative vise à assainir et à moderniser le secteur du transport par motocyclette, à travers la mise en place d'un système fiable de collecte et de gestion des données permettant d'identifier les conducteurs ainsi que les propriétaires des engins.

À travers cette réforme, l'exécutif provincial entend mettre fin à l'anonymat dans ce secteur et renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. À cet effet, chaque motocyclette sera équipée d'une plaque sécurisée, portant un numéro d'identification unique et un code QR, afin de faciliter sa traçabilité.

Le dispositif prévoit également le port obligatoire de gilets d'identification, dont les couleurs varieront selon les quatre districts que compte Kinshasa : le vert pour Muninga, le bleu pour la Tshangu, le rouge pour le Mont-Amba et le marron pour la Funa. Cette mesure permettra de reconnaître plus facilement les motocyclistes et de renforcer le contrôle de leurs activités sur le terrain.

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Au-delà de l'identification, le gouverneur a insisté sur le respect des règles de sécurité routière, en particulier l'obligation du port du casque, aussi bien pour les conducteurs que pour leurs passagers. Il a appelé les motocyclistes à se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires afin de promouvoir une pratique plus responsable et mieux encadrée de leur activité.

Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a invité les Kinois à accompagner cette initiative en faisant preuve de vigilance et en signalant aux services compétents tout comportement suspect ou tout éventuel abus. Il a également exhorté les motocyclistes à adhérer pleinement à cette opération et à respecter les mesures établies, qui traduisent la volonté des autorités provinciales de renforcer la sécurité publique et d'améliorer l'organisation du transport par motocyclette dans la capitale.