La République démocratique du Congo a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de son système judiciaire avec le lancement officiel de la digitalisation des recettes judiciaires et de l'interconnexion des juridictions, des offices de parquet et des établissements pénitentiaires.

La cérémonie a été présidée à Kinshasa par le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, en présence du ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa Maliba, du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Kamil Kayode Kamaluddeen, de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Douglas Darius Carpenter, ainsi que de plusieurs responsables des institutions judiciaires et pénitentiaires.

Portée par le Gouvernement congolais avec l'appui technique du PNUD et le soutien financier de l'Union européenne, cette réforme s'inscrit dans le cadre du Programme conjoint d'appui à la réforme de la justice en RDC (2025-2029).

Elle vise à remplacer progressivement les mécanismes manuels de perception des frais de justice par un système numérique sécurisé, traçable et transparent, tout en améliorant l'échange de données et la coordination entre les institutions du secteur de la justice.

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Prenant la parole lors du lancement, le ministre d'État Guillaume Ngefa a souligné la portée stratégique de cette réforme pour l'avenir du système judiciaire congolais. « La digitalisation des recettes judiciaires et l'interconnexion de nos institutions constituent une avancée décisive dans la construction d'une justice moderne, transparente et crédible.

Cette réforme renforce la redevabilité des institutions, sécurise les ressources publiques et rapproche davantage la justice des citoyens », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux de la mise en oeuvre afin que les bénéfices attendus se traduisent concrètement par une amélioration des services rendus aux justiciables.

Le représentant résident du PNUD, Kamil Kayode Kamaluddeen, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à accompagner les efforts de transformation numérique de la RDC. « La technologie doit être un levier d'efficacité, d'inclusion et de confiance.

Le PNUD est fier d'accompagner le Gouvernement dans cette réforme structurante qui permettra de sécuriser les recettes publiques, de renforcer les capacités nationales et de garantir des solutions numériques durables au service des citoyens », a-t-il affirmé.

Il a également souligné l'importance de l'appropriation nationale de cette initiative et du renforcement des compétences des utilisateurs pour assurer sa pérennité.

De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne, Douglas Darius Carpenter, a salué une réforme qui contribue au renforcement de l'État de droit et de la gouvernance publique. « Une justice accessible, transparente et efficace est un pilier essentiel du développement durable et de la confiance des citoyens dans leurs institutions.

L'Union européenne demeure engagée aux côtés de la RDC pour soutenir les réformes qui renforcent la redevabilité, la bonne gouvernance et l'accès équitable à la justice », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de l'Union européenne, Douglas Darius Carpenter, a salué cette initiative

Au-delà de sa dimension technologique, cette initiative devrait avoir un impact direct sur les citoyens. Grâce au nouveau dispositif, les paiements des frais de justice seront plus simples, plus rapides et plus transparents, tandis que les risques de surfacturation, de perceptions irrégulières ou de perte des preuves de paiement seront considérablement réduits.

L'interconnexion des juridictions, des parquets et des établissements pénitentiaires permettra également une meilleure circulation de l'information, une réduction des délais de traitement et une amélioration de la continuité des services.

Le lancement de cette réforme marque ainsi une nouvelle étape dans la transformation digitale du secteur de la justice en RDC. Il illustre la volonté commune du Gouvernement, du PNUD et de l'Union européenne de mettre le numérique au service d'une justice plus efficace, accessible, transparente et redevable au bénéfice de l'ensemble des citoyens congolais.