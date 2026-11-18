Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) va décerner 18 distinctions, lors de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, a-t-on appris de source officielle.

Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie prévue au Professor Wole Soyinka Centre for Culture and the Arts (National Theatre), où se retrouveront les grandes figures du football africain pour l'une des soirées les plus attendues du calendrier sportif continental.

Les CAF Awards 2026 récompenseront l'excellence à travers 18 catégories, réparties entre sept distinctions masculines, sept féminines et quatre consacrées à l'arbitrage.

Pour l'édition 2026, le vote pour désigner les lauréats, démarré le 5 novembre, va se poursuivre jusqu'au 20 novembre.

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Les 54 Associations membres de la CAF ainsi que les clubs éligibles prennent part à ce processus.

Les votants sont invités à classer leurs candidats préférés, les résultats sont ensuite compilés afin de déterminer les lauréats de chaque catégorie.

L'instance continentale supervise l'ensemble de la procédure, tandis que le cabinet indépendant PricewaterhouseCoopers (PwC) en assure le contrôle afin de garantir la bonne comptabilisation et la transparence des votes.

Les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Pape Guèye sont parmi les 10 nominés pour le trophée de Joueur africain de l'année 2026.

Voici la liste des distinctions des CAF Awards :