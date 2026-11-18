Ziguinchor — La bibliothèque de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a réceptionné, mercredi, un centre d'accès aux données statistiques, qui va permettre aux étudiants, enseignants-chercheurs et doctorants de faire leurs recherches et d'accéder aux données statistiques dans divers domaines.

"En abritant ce centre d'accès aux données statistiques (CAD), l'UASZ devient le phare étincelant de la donnée au coeur de la Casamance naturelle. Il n'est ni moins ni plus qu'une boussole qui permet d'orienter la communauté universitaire dans sa quête perpétuelle de la vérité scientifique", a déclaré le directeur de l'action régionale au sein de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Jean Rodrigue Malou.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre, il a soutenu que très souvent, le chercheur ou l'étudiant se retrouve face à l'immensité des défis de développement liés à la sécurité alimentaire, la démographie, la santé ou l'économie rurale sans posséder les outils indiqués pour décoder la réalité chiffrée.

Selon lui, cette barrière tombe grâce au protocole de partenariat liant désormais l'Agence nationale de la statistique et de la démographie à l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

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Il a précisé que désormais, les étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs ont un accès gratuit, sécurisé et privilégié aux microdonnées des grandes enquêtes et recensements nationaux de l'ANSD au sein de la bibliothèque universitaire.

Ils vont ainsi disposer de la puissance de logiciels professionnels portés par la plateforme intégrée Data4Now.

"Vous n'êtes plus seuls face aux chiffres, car des professionnels de l'ANSD seront là pour vous guider, vous accompagner et éclairer vos méthodologies à travers les métadonnées officielles", a déclaré Jean Rodrigue Malou.

Pour le professeur Diène Ngom, vice-recteur de l'UASZ, l'ouverture de ce centre à Ziguinchor revêt une signification toute particulière.

Il s'agit du deuxième centre de ce type implanté par l'ANSD dans une bibliothèque universitaire au Sénégal, après celui de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Cette réalisation traduit une volonté de décentralisation de l'accès aux ressources statistiques et contribue à une meilleure équité territoriale dans l'accès aux ressources scientifiques", a-t-il dit.

Elle constitue, selon lui, une opportunité considérable pour les enseignants-chercheurs, les doctorants et les étudiants, mais également pour les chercheurs et les acteurs du développement de la Casamance.

Il a fait savoir que les utilisateurs pourront consulter directement, à partir de Ziguinchor, des bases de données issues des principales enquêtes statistiques nationales, accompagnées des métadonnées nécessaires à leur exploitation.