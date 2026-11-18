Dakar — La 48e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) se tient samedi à Abuja, la capitale du Nigeria, a-t-on appris auprès de l'instance dirigeante du football continental.

Les travaux des 54 Associations membres et de leurs partenaires internationaux vont se dérouler au Bola Ahmed Tinubu International Conference Centre, indique la CAF.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait partie des personnalités attendues à cette rencontre, de même temps que des représentants des autres Confédérations continentales, ainsi que les présidents et secrétaires généraux des 54 Associations membres de la CAF, précise la même source.

Elle signale qu'à cette occasion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, va s'adresser aux délégués pour faire le bilan des avancées réalisées par l'instance au cours de l'année écoulée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il va aussi évoquer les activités des unions zonales ainsi que les efforts engagés pour poursuivre le développement du football à travers le continent.

L'ordre du jour prévoit également la présentation des états financiers audités de la CAF, des comptes révisés et du budget, ainsi que l'examen des propositions de modification des statuts et des règlements de l'organisation.

Les délégués auront par ailleurs l'occasion d'entendre les interventions des partenaires et des principales parties prenantes du football africain.

Cette rencontre permettra aux dirigeants du football continental de faire le point sur les progrès accomplis et d'aborder les perspectives et les opportunités de l'année à venir.