Pout — La commune de Pout a entrepris la modernisation de ses marchés, avec la construction de 90 cantines, étals et magasins, le long de la route nationale numéro 2, afin de transformer l'économie locale et d'améliorer les conditions de travail des vendeuses de fruits, a déclaré à l'APS son secrétaire municipal, Papé Mbaye Ndiouck

Avec le concours du programme PACASEN - programme d'appui aux communes et agglomérations - et des fonds propres de la municipalité, des infrastructures modernes composées de cantines et d'étals sécurisés ont été construites le long de la route nationale numéro 2 pour reloger les vendeuses de fruits, qui travaillaient dans des conditions précaires.

Ce projet d'équipements marchants est un moyen de booster l'économie de la commune de Pout, basée sur le commerce.

"Les cantines étaient construites avec l'enveloppe reçue du PACASEN et sur fonds propres", a dit Pape Mbaye Ndiouck, ajoutant qu'un premier lot d'une "soixantaine de cantines et d'étals" a été installé à l'entrée de Pout, vers Dakar, pour un coût de "60 millions de francs" CFA.

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"Par la suite, a-t-il poursuivi, une trentaine de places et six magasins" ont été construits à la gare routière de Pout, pour un montant 40 millions de FCFA.

Selon Pape Mbaye Ndiouck, à Pout, les équipements marchants sont directement liés à l'activité des femmes qui vendent des fruits et légumes le long de route.

La mairie a réalisé ces cantines, étals et magasins, avec l'appui technique de l'Agence régionale de développement (ARD).

A l'en croire, "l'essentiel des cantines et étals" ont été attribués aux femmes, qui auparavant "occupaient des abris de fortune, vulnérables aux intempéries, que la mairie a dû détruire, pour construire ces cantines, étals et magasins, qui les accueillent aujourd'hui".

"Le travail va continuer, parce que de l'autre côté [de la route], toutes les occupations ont été enlevées, et pour l'année 2027, nous envisageons de [mettre] des installations similaires", a annoncé M. Ndiouck.

Le PACASEN a permis à la commune de Pout d'investir dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, mais aussi de réhabiliter les bâtiments communaux tels que les locaux de la mairie, a fait savoir le secrétaire municipal.

Il a, enfin, appelé les autorités à poursuivre ce programme qui aide les communes ne disposant pas ressources additionnelles, à réaliser des investissements au profit des populations.