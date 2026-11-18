Dakar — La plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, a donné lieu mercredi à plusieurs interventions portant notamment sur la baisse des crédits d'investissement, les dépenses sociales et la poursuite des projets d'infrastructures.

Au cours des débats, la députée Saye Cissé, par exemple a dénoncé une diminution de 792 milliards de francs CFA des crédits d'investissement entre les lois de finances initiales de 2026 et 2027.

Elle a également évoqué des réductions budgétaires concernant 35 centres de santé, 40 établissements scolaires, quatre projets agricoles communautaires ainsi que 23 centres de formation professionnelle et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP).

La parlementaire a par ailleurs déploré que les efforts de réduction des dépenses ne portent pas, selon elle, sur le train de vie de l'État, les dépenses de prestige et les fonds spéciaux.

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"Un budget qui ne priorise pas l'investissement productif, c'est un budget de consommation", a-t-elle déclaré, appelant le gouvernement à présenter un budget "sincère, transparent et juste".

Saye Cissé a également sollicité la transmission de plusieurs documents, notamment le rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) et les rapports d'exécution budgétaire à fin septembre, afin de permettre aux parlementaires de mieux comprendre les écarts entre les différents chiffres présentés.

De son côté, le député Abdou Karim Sall a appelé à l'adoption du texte, mettant en garde contre les conséquences d'un éventuel rejet sur la conduite des projets d'infrastructures à l'intérieur du pays.

"Ce rejet va priver les populations sénégalaises des infrastructures essentielles qui étaient fortement attendues et le financement des projets essentiels à leur quotidien", a-t-il déclaré.

Il a notamment cité le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis, d'un coût estimé à 108 milliards de francs CFA, estimant qu'un rejet du budget pourrait compromettre la poursuite et l'aboutissement de projets structurants destinés aux régions.

Avant cette plénière, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, avait défendu le projet de budget devant la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Il avait notamment mis en avant l'objectif de ramener le déficit budgétaire de 7,6 % du produit intérieur brut (PIB) en 2026 à 4,7 % en 2027.

Il avait également annoncé une enveloppe de 480 milliards de francs CFA destinée au règlement des arriérés dus au secteur privé ainsi que le doublement des bourses de sécurité familiale, portées à 140 milliards de francs CFA.

Le projet de loi de finances initiale fixe les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses de l'État pour l'année budgétaire 2027.

Son examen par l'Assemblée nationale permet aux députés de débattre des orientations budgétaires du gouvernement avant son adoption.