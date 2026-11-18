communiqué de presse

Alors qu'un enfant meurt de la tuberculose toutes les trois minutes dans le monde, une solution existe pour faciliter leur prise en charge : réduire de six à quatre mois la durée du traitement. Une étude menée par Médecins Sans Frontières (MSF) montre que ce traitement peut être intégré avec succès aux soins de santé primaires et ainsi bénéficier à davantage d'enfants.

Une étude prospective, conduite par MSF auprès de 214 enfants atteints de tuberculose et pris en charge dans des établissements de santé en Ouganda et aux Philippines, a montré que près des trois quarts d'entre eux (74 %) étaient éligibles au traitement de quatre mois dès le début de leur prise en charge. Et les résultats sont particulièrement encourageants : 95 % des enfants ont mené leur traitement à terme avec succès.

« Le traitement de quatre mois destinés aux enfants atteints de tuberculose - non sévère et sensible aux médicaments - repose sur les mêmes médicaments, proposés sous des formulations adaptées aux enfants, mais permet de réduire considérablement les contraintes pour les jeunes patients et leurs proches », explique Valentina Carnimeo, chercheuse principale de l'étude multicentrique de MSF sur la tuberculose.

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« En raccourcissant la durée du traitement, on limite les déplacements vers les centres de santé, les perturbations dans le quotidien des familles et les coûts, tant pour les personnes qui prennent soin des enfants que pour les systèmes de santé », poursuit Valentina Carnimeo. « Cela réduit également la durée d'exposition aux éventuels effets secondaires. Les résultats sont sans équivoque : les pays peuvent adopter ce traitement en toute confiance dans le cadre des soins courants. Les enfants ne devraient pas avoir à attendre plus longtemps pour en bénéficier. »

Un traitement plus court, mais encore trop peu accessible

Depuis 2022, l'OMS recommande le recours à ce traitement de quatre mois. Pourtant, son adoption reste lente dans de nombreux pays fortement touchés par la tuberculose. L'une des principales difficultés réside dans l'identification des enfants atteints d'une forme non sévère de la maladie - qui peuvent bénéficier de ce traitement plus court en toute sécurité. Celle-ci repose sur une évaluation clinique et, lorsque cela est possible, sur une radiographie du thorax.

Or, l'accès limité à cet examen, le manque de formation du personnel soignant et le renouvellement fréquent des équipes constituent autant d'obstacles au dépistage. Selon le Rapport mondial 2026 de l'OMS sur la tuberculose, un enfant de moins de cinq ans sur deux atteint de tuberculose n'a pas été diagnostiqué et n'a donc pas pu bénéficier d'un traitement en 2025.

Les nouveaux résultats de l'étude de MSF montrent qu'il est possible de surmonter ces difficultés en intégrant ce traitement aux soins courants : jusqu'à 89 % des enfants pris en charge dans les structures de soins de santé primaires pourraient ainsi en bénéficier.

« Pour que davantage d'enfants puissent en bénéficier, les gouvernements doivent aller au-delà de la simple mise à jour des recommandations et investir dans la formation des professionnels de santé, le renforcement des services de diagnostic, la garantie de l'accès à des médicaments adaptés aux enfants et l'accompagnement des familles tout au long du traitement », précise la Dre Maria Namulwana, coordinatrice de l'étude pour MSF/Epicentre en Ouganda.

« Il est grand temps que les gouvernements et les bailleurs de fonds prennent leurs responsabilités et veillent à ce que les enfants puissent être diagnostiqués précocement et bénéficier des meilleurs traitements et soins possibles, quel que soit leur lieu de vie », conclut la Dre Ana Paula Cavalheiro, responsable de la plateforme mondiale de MSF sur la tuberculose.

L'action de MSF contre la tuberculose

Présente dans plus de 30 pays, MSF est engagée dans la lutte contre la tuberculose. Sur le terrain, nous déployons une prise en charge complète : dépistage précoce (notamment auprès des enfants et des personnes vivant avec le VIH), accès aux traitements - dont les schémas courts et entièrement oraux contre les formes multirésistantes - et suivi médical et psychosocial des patients. Parallèlement, à travers des essais cliniques et son plaidoyer, nos équipes agissent pour faire baisser le prix des tests diagnostiques et des médicaments innovants dans les pays à ressources limitées.