On ne les remarque que le jour où il manque un couvercle. Le long de la route côtière B9, entre Rivière-Noire et Savanne, les regards et chambres de visite se comptent pourtant par milliers. Huit d'entre eux, appartenant à Mauritius Telecom, présentaient récemment du béton endommagé. Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, l'a indiqué au député Jugurnauth, qui lui posait la question.

Qui en est responsable ? Pas la Road Development Authority (RDA). Ces installations sont soumises à des way-leaves, qui obligent chaque opérateur à les inspecter régulièrement et à corriger tout défaut dans les plus brefs délais. L'entretien et le remplacement des couvercles et de leurs cadres reviennent donc à la Central Water Authority, à Mauritius Telecom ou à Emtel.

Combien sont-ils ? La CWA en compte 20 le long de la route, tous jugés en bon état. Elle n'a mené aucun chantier récent de canalisations nécessitant un resurfaçage dans le secteur. Mauritius Telecom, de son côté, possède environ 2 000 regards dans l'ensemble de la circonscription. Le Central Electricity Board et la Wastewater Management Authority n'en ont aucun.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Qui les surveille ? La RDA inspecte la route environ deux fois par semaine, en vérifiant au passage l'état des couvercles et de la chaussée autour. Lors de ses derniers passages, elle a relevé les huit regards abîmés de Mauritius Telecom, dont deux à Pomponette et deux à la plage publique de Saint-Félix. Lorsqu'elle constate un défaut, elle prévient l'opérateur concerné.

En attendant les réparations, les zones sont balisées et colmatées pour limiter les risques pour les usagers. Mauritius Telecom, qui dit avoir des équipes sur le terrain chaque jour, assure que les huit regards ont été réparés.

Et le reste ? Il y a environ trois semaines, le cadre et le couvercle d'un autre regard ont été remplacés, et le béton autour est en train de sécher. Trois regards hors chaussée, dépourvus de couvercle depuis la mi-octobre, ont été fermés par des dalles en béton. La question demandait aussi la date de la dernière inspection des couvercles. Le ministre a donné une fréquence, pas une date.