Agissant sur des informations faisant état d'un trafic de drogue, les policiers de la Criminal Investigation Division de Flacq, sous la direction du Detective Inspector Seenauth, se sont rendus à Argy le mardi 17 novembre, vers 13 h 10.

Dans un champ de canne, à quelque 200 mètres de la route principale, un constable a découvert, en présence du Detective Police Sergeant Dargaye, cinq plants de cannabis dissimulés au milieu d'un tas de roches.

Mesurant entre 13 et 65 cm, deux d'entre eux poussaient dans un sac en plastique noir, deux autres dans des gobelets en carton et le dernier dans une bouteille d'eau coupée en deux. Leur valeur marchande est estimée à Rs 25 000.

Les enquêteurs ont surveillé les lieux pendant un certain temps, sans que personne ne se présente. Les fouilles menées aux alentours n'ont rien donné de plus. Les cinq plants ont été déracinés et saisis comme pièces à conviction. Une enquête est en cours pour identifier le cultivateur.