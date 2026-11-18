Depuis décembre 2024, quelque 1 537 ménages ont cessé de bénéficier des programmes d'aide à la lutte contre la pauvreté mis en place par le ministère de l'Intégration sociale et la National Empowerment Foundation (NEF). Parmi eux, 1 290 auraient connu une amélioration de leurs conditions de vie et de leur situation socio-économique. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, en réponse à une question parlementaire du député de Triolet, Kaviraj Rookny.

Selon les chiffres communiqués à l'Assemblée nationale, une moyenne mensuelle de 6 386 ménages, représentant environ 23 800 personnes, ont bénéficié de différentes mesures d'accompagnement entre décembre 2024 et le 31 octobre 2026. Ces dispositifs visent à aider les familles vulnérables à sortir progressivement de la pauvreté et à devenir financièrement autonomes.

Parmi les 1 537 ménages qui ne reçoivent plus d'aide, 480 ont franchi le seuil de pauvreté après avoir obtenu un emploi et amélioré leurs revenus. Quelque 383 autres ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce aux différentes aides reçues, qui leur ont permis d'améliorer leur logement et leur quotidien.

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Par ailleurs, 427 ménages ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé de la NEF, comprenant un suivi régulier, des conseils et un soutien adapté afin de renforcer leur autonomie.

En revanche, 247 ménages ont cessé de bénéficier de ces programmes pour d'autres raisons, notamment le non-respect des engagements du contrat social, l'impossibilité de les joindre, le décès du bénéficiaire ou encore des changements dans leur situation familiale ayant affecté leur éligibilité.

Un suivi après l'accompagnement

Ashok Subron a également précisé qu'un mécanisme de suivi a été instauré depuis janvier 2025 afin de vérifier la stabilité de l'amélioration des revenus. Il permet notamment d'identifier les membres des ménages bénéficiaires qui occupent un emploi auprès du même employeur pendant 12 mois consécutifs. Leur situation est ensuite réévaluée afin de déterminer si leurs revenus leur permettent réellement de sortir de la pauvreté.

Le ministre a toutefois précisé que l'emploi continu et les revenus générés constituent les principaux critères pris en considération pour évaluer cette progression. Il a défendu une approche qui combine aide financière, formation, éducation, accès à l'emploi et amélioration des conditions de vie.

Interrogé sur le risque que certaines personnes soient tentées de rester sous le seuil de pauvreté pour continuer à percevoir des aides, Ashok Subron a rejeté cette interprétation. Il a rappelé que les personnes vivant dans la pauvreté absolue appartiennent souvent à des familles nombreuses ou à des ménages monoparentaux, principalement dirigés par des femmes. Selon lui, ces réalités socio-économiques expliquent davantage leur vulnérabilité que le manque de volonté de travailler.

Le seuil de pauvreté relevé

Le ministre a par ailleurs évoqué une mesure du dernier Budget prévoyant le relèvement du seuil de pauvreté absolue, qui passe de Rs 14 000 à Rs 16 400 pour l'année financière 2026-2027, avant d'atteindre Rs 17 500 en 2027-2028.

Cette révision devrait entraîner une hausse de 43,8 % du nombre de personnes éligibles, qui passera de 19 019 à environ 27 000. Le montant de l'allocation mensuelle de subsistance devrait également doubler, parallèlement à une augmentation substantielle des autres formes de soutien.

Enfin, interrogé sur la prise en compte de l'endettement des ménages dans l'évaluation de leur situation financière, Ashok Subron a reconnu que cet élément ne figure pas actuellement parmi les critères d'évaluation du ministère et de la NEF. Il a néanmoins indiqué que cette question pourrait faire l'objet d'une étude.