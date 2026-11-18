À l'approche de l'été, les ressources en eau et en électricité seront soumises à rude épreuve, entre la baisse des taux des réservoirs et une demande énergétique appelée à augmenter.

Deux ressources vitales, deux fronts sous pression. À l'approche de l'été, Maurice se retrouve confronté à un double défi : une crise de l'eau et une demande d'électricité appelées à s'intensifier. Entre des réservoirs qui se vident, des capacités de traitement réduites et un réseau électrique qui devra absorber une consommation accrue, les prochains mois s'annoncent particulièrement délicats.

Le signal d'alarme est déjà au rouge pour l'eau. Mareaux-Vacoas, le plus grand réservoir du pays, affiche un taux de remplissage alarmant de 32,4 %. Une situation qui pousse la Central Water Authority (CWA) à envisager un durcissement des restrictions si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas.

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Mais au-delà du niveau des réserves, la capacité à traiter et à distribuer l'eau constitue un défi majeur. Selon le directeur général de la CWA, Shiam Thannoo, la station de traitement de Mare-aux-Vacoas - capacité normale de 130 000 m3 par jour, ne peut traiter qu'environ 70 000 m3 . Sa production directe tourne autour de 46 000 m3 par jour, complétée par d'autres sources, notamment rivière Papaye.

Pour éviter que la situation ne se détériore davantage, la CWA tente de gagner du temps en multipliant les interventions sur le réseau. Des ajustements de vannes à Saint-Jean permettent de rediriger l'eau de Bagatelle Dam vers des secteurs alimentés par d'autres installations. Quelque 9 000 m3 sont également injectés dans le réseau à travers les forages et d'autres ressources, dont Tamarin, sont mobilisées ou envisagées.

Mais ces ajustements ne suffisent pas à effacer les disparités entre les régions. La CWA doit donc jongler avec les réserves disponibles, la pression dans les conduites et les besoins des différentes localités.

Alerte rouge

Shiam Thannoo appelle également les consommateurs à prendre leurs responsabilités. Il dénonce notamment les branchements illégaux de pompes directement sur le réseau, qui privent les habitants voisins d'une partie de leur approvisionnement.

Le lavage des véhicules, proscrit, est également pointé du doigt. La CWA invite aussi les consommateurs à vérifier si les camions-citernes privés sont dûment enregistrés et que l'eau livrée est bien potable.

Sur le front énergétique, le scénario n'est guère plus rassurant. Le Central Electricity Board (CEB) se prépare déjà à une hausse importante de la demande pendant cette période marquée par une utilisation accrue des climatiseurs et autres équipements électriques. Une campagne de sensibilisation encourageant les consommateurs à réduire leur consommation a ainsi été lancée et durera jusqu'en avril 2027.

Alors que la CWA cherche à préserver chaque mètre cube d'eau et que le CEB anticipe une forte consommation électrique, Maurice aborde l'été avec de minces marges de manoeuvre.

Au-delà des campagnes de sensibilisation et des mesures d'urgence, cette double crise pose une question fondamentale : le pays est-il préparé à faire face aux nouvelles contraintes climatiques et à sécuriser durablement son approvisionnement en eau et en énergie ?

Rehabiliter ou remplacer

La CWA a identifié environ 60 km de canalisations dans la circonscription no 9 (Flacq-Bon-Accueil) pour d'éventuels travaux de réhabilitation ou de remplacement. C'est ce qu'a répondu le ministre Assirvaden à une question du député Raviraj Beechook.

Ces infrastructures, réparties dans plusieurs localités, feront l'objet d'une évaluation approfondie avec l'appui des experts de la Singapore Cooperation Enterprise, dont les services ont été retenus en octobre dernier. Cette mission s'inscrit dans une stratégie visant à réduire les pertes d'eau non facturées et à améliorer l'efficacité du réseau de distribution.

Les localités concernées sont : Grande-Retraite, Lalmatie, Brisée-Verdière, Bon-Accueil, Mare-d'Australia, Saint-Julien-Village, Belle-Vue, Laventure, Riche-Mare, Quatre-Cocos, Flacq, Bramsthan, Constance, Poste-de-Flacq, Bonne-Mère, Argy, Palmar et Camp-Ithier ainsi que les conduites reliant le réservoir à Belle-Mare. L'équipe technique singapourienne évaluera la performance et l'efficacité opérationnelle de ces canalisations. Un rapport est attendu d'ici décembre et permettra d'établir des indicateurs de performance, de définir les priorités d'intervention et de finaliser l'étendue des travaux à entreprendre.

Par ailleurs, un projet distinct prévoit le remplacement d'environ 10,3 km de conduites entre Deux-Frères et Petit-Sable, sur une ligne de crédit indienne. Les travaux devraient démarrer en juillet 2027 pour s'achever en juillet 2028. Cette intervention vise à améliorer la pression et la continuité de l'approvisionnement en eau dans la région. Si ces projets se concrétisent selon le calendrier annoncé, ils devraient contribuer à moderniser un réseau vieillissant et à améliorer durablement le service fourni aux habitants de la circonscription.

Le CEB anticipe des demandes de pointe de 610 MW

La prochaine saison estivale s'annonce délicate pour le CEB. Avec une demande qui pourrait atteindre entre 600 et 610 mégawatts (MW), contre un maximum de 560,3 MW enregistré en février 2026, les autorités multiplient les mesures pour éviter coupures de courant et délestages. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, à une question parlementaire du député Ram Etwareea, hier.

Selon le ministre, la capacité de production du pays - installations du CEB et des producteurs indépendants s'élevait à environ 620 MW à fin octobre 2026. Si la production photovoltaïque devrait permettre de répondre aux besoins le jour, la période critique demeure entre 18 heures et 21 heures, lorsque la consommation atteint son pic. La situation pourrait devenir particulièrement préoccupante en cas de panne d'une importante unité de production.

Pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement, plusieurs projets sont en cours. Une installation hybride photovoltaïque équipée d'un système de stockage par batteries de 10 MW devrait entrer en service début décembre. Une autre installation de 20 MW a été mise en service à L'Avenir, tandis qu'une installation supplémentaire de 20 MW est attendue d'ici juillet 2027.

Parallèlement, la capacité des grandes centrales photovoltaïques - 104 MW - devrait atteindre 205 MW d'ici mars 2027. Le CEB compte également sur le secteur privé et des accords ont été conclus avec 43 grands consommateurs commerciaux, notamment des hôtels, pour réduire la pression sur le réseau. Cela pourrait libérer environ 37,6 MW en période de forte demande.

Par ailleurs, les consommateurs seront encouragés à utiliser leurs appareils énergivores après 21 heures et à régler leur climatisation entre 24 °C et 26 °C afin de réduire la demande de pointe d'environ 40 MW. Les nouvelles normes d'efficacité énergétique applicables aux climatiseurs et aux appareils frigorifiques devraient permettre une réduction supplémentaire de 6MW.

Les alertes jaune et rouge seront maintenues durant l'été pour inciter la population à limiter sa consommation. Patrick Assirvaden a enfin averti que le phénomène El Niño, associé à des températures supérieures à la normale pour l'été 2026- 2027, pourrait accentuer la pression sur le réseau électrique. Il appelle ainsi les Mauriciens à adopter des gestes d'économie d'énergie afin de limiter les risques de délestage.