Dakar — Ils ont pour dénominateur commun d'être des habitués de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, communément appelée Dak'Art. Cheikh Ndiaye, Aliou Diack, Ibrahima Cissé dit "Deb's" et Pape Diop font partie des onze artistes sénégalais sélectionnés pour l'exposition internationale ou IN de la 16e édition, qui s'ouvre jeudi dans la capitale sénégalaise. Se fondant sur la singularité de leurs démarches artistiques, ils entendent chacun apporter une empreinte particulière à cette édition.

Cheikh Ndiaye : la tradition africaine au coeur de son oeuvre

Cheikh Ndiaye, artiste multidisciplinaire, diplômé des Beaux-arts de Dakar et de Lyon, est l'un des plus en vue de ces Sénégalais sélectionnés pour l'exposition internationale du Dak'Art 2026.

La République démocratique du Congo (RDC) est le pays invité d'honneur de cette édition (19 novembre-19 décembre) dont le thème porte sur thème "L'(Anti) fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup".

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Ndiaye présente une installation artistique en adéquation avec le thème de l'antifragilité, à savoir un arbre couché, réalisé à l'aide de branches ramassées autour de l'ancien Palais de Justice du Cap manuel, à Dakar. Cet arbre symbolise, à ses yeux, une friction des blessures des peuples d'Afrique qu'il a voulu reconstituer. Un travail réalisé avec l'aide de plusieurs artisans et orthopédistes.

"C'est un arbre de 6m, à la croisée du sommet des réflexions. L'idée [qu'il véhicule], c'est comment réparer symboliquement, en misant sur l'imaginaire", explique Cheikh Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

Né en 1970 à Dakar, cet artiste s'est nourri de références orales et littéraires liées à la tradition africaine, dont le proverbe sénégalais bien connu "L'homme est un remède pour l'homme".

Ndiaye est un lecteur assidu de l'écrivain Ousmane Sembène, par ailleurs cinéaste et auteur du roman "Les bouts de bois de Dieu", une oeuvre qui a beaucoup compté dans le travail et l'inspiration de l'artiste, autant que "L'aventure ambigüe" de Cheikh Hamidou Kane.

Partant de sa démarche artistique privilégiant la collaboration, Cheikh Ndiaye pense que la Biennale de Dakar demeure "un espace magnifique", qui facilite notamment la rencontre avec la diaspora africaine.

Il a notamment participé à la Biennale de La Havane en 2019, à celle de Dakar en 2018 et à la 56e Biennale de Venise en 2015.

Lauréat du prix Linossier en 2008 et du prix Natulis Art Temporary en 2012, ses oeuvres figurent notamment dans les collections du Centre Pompidou, du FRAC Nord-Pas-de-Calais et du Musée Mohammed VI de Rabat, entre autres.

Aliou Diack : l'hommage à la styliste Oumou Sy

Dans un autre registre, Aliou Diack, privilégie la peinture à partir de plantes médicinales.

Diplômé à l'Ecole nationale des arts de Dakar dont il sort major de sa promotion en 2014, il développe une pratique marquée par la puissance visuelle de compositions sobres et par une présence organique puisée dans les imaginaires du vivant.

S'inspirant de la nature - il est issue d'une famille d'agriculteurs -, Aliou Diack, dit réaliser sa peinture à base de plantes médicinales que "les vieux chamanes africains utilisaient".

"Dans mon travail, il y a un côté conceptuel aussi, qui parle de la protection de la nature. L'idée c'est de verser mes pigments sur terre et de laisser la toile dehors, par exemple, sous la pluie", explique cet artiste dont l'inspiration lui vient de la forêt ou des champs.

"Pour cette Biennale, je rends hommage à une dame qui a beaucoup marqué le design africain. Il s'agit de Oumou Sy. L'installation qui lui est dédiée sera peut-être la première oeuvre monumentale que j'ai réalisée. C'est une oeuvre de 36 mètres de longueur, 12 mètres de largeur avec au moins 100m carrés de peinture", indique-t-il.

Il a déjà exposé son travail à OH Gallery à Dakar à Tokyo, sans compter sa participation à des expositions collectives au Palais des Papes à Avignon, en France, avec la Fondation Blachère.

Ibrahima Cissé "Deb's" célèbre l'expressivité

Ibrahima Cissé dit "Deb's" est un artiste autodidacte issu d'une famille lébou.

Né en 1971, il débute sa carrière par une longue pratique du batik, qui nourrit sa maîtrise du dessin et du mélange des couleurs avant qu'il ne développe une oeuvre picturale autonome.

À travers l'acrylique, le pastel, le fusain, la craie et les pigments sur toile de jute ou papier kraft marouflé, il observe les relations sociales, les tensions du vivre-ensemble et les scènes de la vie urbaine.

"Mon art est une célébration de l'expressivité, invitant le spectateur à une exploration intime. Chaque texture raconte une histoire, chaque couleur vibre d'une énergie unique, destinée à enrichir votre intérieur d'une aura fascinante", peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Découvert à Rufisque, en 2017, il participe ensuite à plusieurs expositions à Dakar, dont "Fent Bokk" (Créer en partage), qui s'est déroulée au Musée Théodore Monod de l'Art africain en janvier 2020.

Il a présenté la même année, à l'Atelier Céramiques des Almadies, sa première exposition personnelle, intitulée "Détails".

Pape Diop, le peintre des murs de la Médina

Pape Diop est un artiste atypique lié à la Médina, un quartier populaire de Dakar. Son travail, réalisé par braisage, se déploie depuis de nombreuses années sur des murs, trottoirs, cartons, morceaux de bois et autres supports.

Avec plus de 3000 oeuvres, cet artiste peint et dessine sans esquisse préalable, par nécessité, en transformant en support ou en pigment ce que son environnement met à sa disposition.

Ses figures, portraits et signes apparaissent ainsi dans l'espace urbain avant d'être parfois offerts aux passants.

Une partie de cet ensemble, constitué de plusieurs milliers de pièces, a notamment été présentée à travers l'installation "Constellation Médina" au Loft Dakar.

Né en 1957, ce sexagénaire arpente les rues de la Médina pour marquer sur les murs l'empreinte de son art.