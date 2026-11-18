Dakar — La diaspora sénégalaise se trouve bien représentée dans la liste des artistes choisis pour l'exposition internationale de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), qui démarre ce jeudi à l'ancien palais de justice du Cap Manuel, à Dakar.

Il y a par exemple Eva Diallo, une photographe et artiste visuelle née en 1996 à Lausanne, en Suisse, mais vivant et travaillant à Dakar, la capitale sénégalaise.

Elle développe une pratique artistique naviguant entre le documentaire et l'art contemporain, à travers la photographie, l'image en mouvement et les archives vernaculaires.

Son travail s'attache particulièrement aux espaces intimes, aux récits familiaux et aux circulations entre l'Afrique, l'Europe et les diasporas.

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Des récits visuels qui s'articulent autour d'une esthétique du fragment, de l'anecdote et du détail, écrit la biennale de Dakar en dressant le profil de l'artiste.

"Son regard se porte souvent en marge du sujet, dans les silences, les traces et les gestes du quotidien. La question du déplacement -- géographique, émotionnel ou historique -- traverse sa recherche", explique la note.

Eva Diallo interroge les notions de mémoire, de transmission et d'appartenance, en accordant une place importante aux récits personnels et familiaux.

Parallèlement à sa pratique, elle développe un travail pédagogique autour de la photographie documentaire à travers des workshops et des rencontres avec de jeunes artistes et photographes.

Dans sa pratique, elle interroge les notions d'intimité et de transculturalité, en explorant la manière dont elles se manifestent et résonnent au sein du contexte familial.

Son travail propose une réflexion sur la complexité des identités, des relations affectives, ainsi que sur les expériences issues des rencontres et des tensions entre différentes cultures. En s'ouvrant à l'altérité, son oeuvre dévoile également des dimensions émotionnelles, artistiques et socio-écologiques.

Carla Guèye, née en 1997 à Angoulême, en France, est une artiste pluridisciplinaire basée à Paris.

Sa démarche est traversée par des thèmes tels que la mémoire, la figure féminine et des processus liés à l'excavation ou à la réappropriation de récits en partie confisqués.

Son oeuvre devient ainsi un moyen de réinscrire et de comprendre sa propre histoire.

Diplômée d'un DNSEP (master) de l'Ecole d'art de Cergy (France), en 2022, elle construit aussi des récits qui reconfigurent les savoirs et les imaginaires culturels.

Dans sa technique de travail, Carla utilise des matériaux tels que la chaux et l'argile, ne se limitant pas à en explorer les propriétés physiques.

Partagé entre le Sénégal et la Mauritanie où il est né en 1983, précisément à Nouakchott, Hamedine Kane est un artiste pluridisciplinaire.

Bibliothécaire de formation, il effectue son premier voyage en Europe en 2004, grâce à une bourse pour étudier les métiers du livre à Paris, avant de s'installer à Bruxelles, en Belgique. Il développe une pratique autour de son expérience de la migration à travers le film, la photographie, l'installation, la performance, le dessin et la gravure.

Dans son travail, les frontières sont envisagées comme des lieux de passage et de transformation plutôt que comme des limites.

Selon l'artiste, ses projets reposent sur de longues périodes de recherche dans les archives et en conversation avec des théoriciens, écrivains, historiens et communautés locales. Les notions d'exil, d'errance, d'injustice, de mémoire, d'héritage, d'indépendance et de décolonisation traversent son oeuvre.