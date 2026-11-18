Dakar — Le Sénégal envisage d'instaurer le "minimum vieillesse", au profit de personnes âgées dépourvues de pension de retraite ou disposant de ressources suffisantes, dans le cadre du renforcement de son système de protection sociale, a annoncé, mercredi, la secrétaire générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Dieynaba Ndiaye Amar.

"Il ne s'agit pas de substituer les régimes de retraite existants, mais de construire un mécanisme de solidarité nationale permettant de garantir un minimum vieillesse aux personnes âgées qui ne disposent pas de pension de retraite ou de ressources suffisantes", a-t-elle déclaré à l'ouverture d'une réunion du comité technique de mise en oeuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS).

Organisée les 18 et 19 novembre à Dakar par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, cette rencontre porte sur trois principaux enjeux, dont l'examen de l'opportunité et de la faisabilité d'un dispositif "minimum vieillesse" au Sénégal.

Dieynaba Ndiaye Amar a souligné que l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation progressive de la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus rendent nécessaire une réflexion sur leur protection sociale.

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Elle a notamment relevé que les mécanismes traditionnels de solidarité familiale et les capacités individuelles d'épargne ne suffisent pas toujours à couvrir leurs besoins.

Si le Plan Sésame contribue à garantir aux personnes âgées de 60 ans et plus un accès gratuit aux soins de santé, une partie des personnes ayant travaillé dans le secteur informel et le monde rural ne bénéficie d'aucun revenu régulier au titre d'une pension de retraite, a-t-elle fait observer.

Selon la secrétaire générale générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, les travaux de cette rencontre vont porter sur la consolidation du périmètre de la protection sociale au Sénégal, à travers la classification des programmes et dispositifs relevant de l'assurance sociale, de l'assistance sociale et de l'inclusion économique.

Le troisième enjeu concerne l'adoption de la feuille de route du comité technique pour la période 2027-2028, afin de définir les analyses, propositions et recommandations nécessaires à l'orientation des décisions du comité interministériel de pilotage.

Ibrahima Ndiaye, représentant du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, a insisté sur la nécessité de concevoir un dispositif reposant sur des critères d'éligibilité transparents, un mécanisme de ciblage adapté et une gouvernance institutionnelle clairement définie.

Il a également souligné l'importance d'un modèle de financement soutenable dans la durée, afin de concilier les impératifs de solidarité nationale, de justice sociale et de viabilité financière.

Les travaux de cette réunion s'inscrivent dans le processus de mise en oeuvre de la Stratégie nationale de protection sociale, qui vise à consolider les mécanismes de couverture et de solidarité au bénéfice des populations vulnérables.