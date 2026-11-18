L'affaire du yacht «Dreamer» a mis en lumière plusieurs failles dans le dispositif de surveillance maritime. Répondant à une question du député Farhad Aumeer lors du PMQT, Navin Ramgoolam a confirmé qu'un audit détaillé des opérations de la NCG avait été lancé le 22 octobre.

Le PM a révélé que 28 officiers de la NCG avaient été interrogés dans le cadre de l'enquête sur des fuites d'informations sensibles. Plusieurs téléphones portables ont été saisis et deux officiers arrêtés. Au total, l'affaire a conduit à 16 arrestations, dont neuf ressortissants thaïlandais. Selon les explications fournies au Parlement, le yacht battant pavillon thaïlandais avait été repéré au large de Baie-du-Tombeau le 21 octobre. Son capitaine aurait reconnu que plusieurs sacs contenant du cannabis avaient été transférés à deux embarcations le 20 octobre.

Lors des questions supplémentaires, Farhad Aumeer a demandé si des fuites similaires avaient déjà été constatées. Navin Ramgoolam a répondu par l'affirmative, évoquant plusieurs divulgations d'informations. Le gouvernement envisage désormais une refonte de la NCG. Interrogé par Stéphanie Anquetil sur cette possibilité, le PM a répondu clairement : «Yes.»

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La formation des effectifs constitue également une priorité. Navin Ramgoolam a indiqué que des formations à l'étranger étaient recherchées, notamment en Inde et en France, mais que les arrangements n'étaient pas encore finalisés. Lors de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron, il a sollicité l'assistance française pour renforcer les compétences des policiers et obtenir des équipements technologiques avancés, notamment des drones marins. La France a également été invitée à réaliser un audit de l'efficacité opérationnelle de la NCG.

La flotte actuelle comprend trois navires, trois avions Dornier, dix bateaux d'interception rapide, six vedettes rapides et 76 petites embarcations. Sept stations radar ont également été mises en place grâce à une aide japonaise. Un nouveau patrouilleur hauturier polyvalent est attendu d'ici 2029, tandis qu'un centre national de partage d'informations maritimes est en préparation.

Interrogé par Joanna Bérenger sur la possibilité de confier le prochain commandement de la NCG à un Mauricien ou une Mauricienne, le PM a indiqué que le gouvernement travaillait dans cette direction. Il a également confirmé que l'obligation de déclaration de patrimoine pour les agents chargés de lutter contre les trafics figurait parmi les pistes actuellement examinées.