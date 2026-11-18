Le Président de la commission des finances et du budget à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Maher Kettari, a démenti, mercredi, les informations faisant état de l'instauration d'un prélèvement de 12 % sur les comptes d'épargne, affirmant qu'il s'agit d'une « simple rumeur ».

Intervenant sur les ondes de la radio, Maher Ketari a estimé que la propagation de ces fausses informations sur les réseaux sociaux risque de semer la confusion parmi les citoyens et de mettre les sous pression, en les incitant à retirer leurs économies des banques.

Le président de la commission a également démenti les informations faisant état d'une augmentation des frais d'inhumation.

Par ailleurs, il a précisé que le rejet ne concernait pas l'augmentation du prix de l'alcool en elle-même, mais l'article relatif à la diversification des sources de financement des caisses sociales. Celui-ci prévoyait notamment une hausse de la taxe sur l'alcool ainsi qu'une augmentation du prix du timbre de voyage.