Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a affirmé que la revalorisation de l'école publique et la restauration de son attractivité constituent des objectifs fondamentaux de la stratégie de son département. Il a souligné que la réforme du système éducatif nécessite un projet national global, qui ne se limite pas à la révision des programmes scolaires et de l'organisation du temps scolaire.

Intervenant mercredi 18 novembre 2026, à l'aube, lors de la séance consacrée à l'examen du budget de la mission de l'Éducation dans le cadre du projet de loi de finances 2027, le ministre répondait aux observations et aux questions des députés. Il a indiqué que le budget de son département avait été élaboré selon une approche participative et ascendante, fondée sur les besoins locaux et régionaux ainsi que sur les priorités du secteur.

Noureddine Nouri a réaffirmé que l'éducation demeure une priorité, malgré les contraintes financières qui imposent une rationalisation des dépenses, tout en préservant la qualité des services éducatifs.

La maintenance des établissements scolaires progresse de 50 %

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Réagissant aux critiques concernant la dégradation des infrastructures scolaires, le ministre a reconnu que certains établissements nécessitent des interventions urgentes et des travaux de rénovation complets. Il a toutefois fait état d'une progression de 50 % des opérations de maintenance au cours des deux dernières années.

Il a précisé que son département s'emploie à résorber les retards accumulés après plusieurs années de négligence et à passer progressivement à une politique de maintenance préventive. Les travaux ont ainsi été engagés dans les différents gouvernorats, avec une amélioration du rythme d'exécution.

Le ministre a néanmoins souligné que les projets de rénovation globale ne peuvent être réalisés dans des délais courts, dans la mesure où ils nécessitent un diagnostic préalable, des études techniques, une coordination avec les ingénieurs ainsi que la sélection d'entreprises disposant des capacités nécessaires.

Il a également évoqué les efforts déployés pour moderniser les infrastructures, aménager plusieurs établissements et mettre à la disposition des élèves et du personnel éducatif des espaces sportifs et culturels adaptés à leurs besoins.

Une réforme éducative conçue comme un projet national de long terme

Abordant le chantier de la réforme éducative, Noureddine Nouri a estimé que celle-ci ne saurait relever d'une décision conjoncturelle ou dépendre de l'orientation d'un ministre en particulier. Il s'agit, selon lui, d'un projet national de longue haleine impliquant plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et l'enseignement supérieur.

Dans ce cadre, le Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement a entamé l'élaboration d'une vision nationale fondée sur la souveraineté nationale, l'esprit critique, l'intégration sociale et l'ouverture sur le monde. L'objectif est de former une génération attachée à son identité nationale et dotée de capacités de réflexion.

S'agissant de l'amélioration de la vie scolaire, le ministre a annoncé une révision des emplois du temps et une réduction des heures creuses. Il a également indiqué que l'utilisation des téléphones portables serait interdite à l'intérieur des salles de classe, afin de permettre aux élèves de retrouver leur concentration et de disposer de davantage de temps pour la réflexion.

Lutte contre le décrochage scolaire et les stupéfiants

Concernant le décrochage scolaire, le ministère travaille à la mise en place d'une base de données fiable permettant d'identifier les élèves exposés au risque d'abandon scolaire, afin de leur assurer l'accompagnement nécessaire. Cette démarche prévoit également l'amélioration de la vie scolaire et le renforcement des dispositifs de réintégration des élèves ayant quitté les bancs de l'école.

Le ministre a par ailleurs évoqué la propagation des stupéfiants aux abords des établissements scolaires. Il a estimé que la présence de nombreux élèves devant les écoles constituait un marché potentiel pour les trafiquants de drogue. Il a ainsi justifié la décision d'interdire aux élèves de rester à l'extérieur des établissements pendant les heures creuses.

Il a insisté sur le fait que l'éducation des enfants ne relève pas de la seule responsabilité de l'école, mais constitue une responsabilité collective nécessitant l'implication de toutes les parties concernées, notamment les familles et l'environnement social, dans la protection et l'encadrement des élèves.

Régularisation des situations professionnelles en suspens

Sur le plan professionnel, Noureddine Nouri a assuré que son département examinait sérieusement les dossiers relatifs à la régularisation des situations professionnelles précaires. Il a notamment évoqué les difficultés liées aux concours externes de recrutement, concernant aussi bien les inspecteurs que les enseignants.

Le ministre a également abordé la situation des enseignants en exercice qui ne figurent pas dans la base de données du ministère. Il a expliqué que les anomalies constatées résultaient d'erreurs imputables à la fois à certaines délégations régionales de l'éducation et aux personnes concernées, sans toutefois préciser le calendrier ni les modalités retenues pour régulariser ces situations.

Enfin, le budget alloué à la mission de l'Éducation dans le cadre du projet de loi de finances 2027 s'élève à 9,184 milliards de dinars. Il franchit ainsi, pour la première fois, le seuil des 9 milliards de dinars et représente 19,1 % du budget de l'État.