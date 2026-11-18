Dégradation des infrastructures scolaires, surcharge des classes, pénurie d'enseignants, violence, consommation de drogue et décrochage scolaire : les députés ont appelé, mardi, à remédier aux multiples défaillances du système éducatif tunisien.

Lors d'une séance plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Éducation pour 2027, les élus ont plaidé pour une amélioration des conditions de scolarisation, une réforme des programmes pédagogiques et le règlement des dossiers professionnels en suspens.

Des infrastructures scolaires en mauvais état

Les interventions des députés ont mis en évidence la vétusté de nombreux établissements scolaires, ainsi que les retards enregistrés dans la réalisation des travaux de maintenance. Certains établissements souffrent encore de l'absence d'eau potable, de réseaux d'assainissement et d'espaces dédiés aux activités culturelles et sportives. Les élus ont également alerté sur le manque d'enseignants, particulièrement en mathématiques et en anglais, ainsi que sur l'insuffisance du nombre de psychologues scolaires.

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Transport et restauration scolaire : des disparités régionales persistantes

Les difficultés liées au transport scolaire, notamment dans les zones rurales, et la dégradation des services de restauration et d'hébergement ont également été au coeur des débats. Les députés ont appelé à garantir des conditions d'études et de prise en charge équitables pour tous les élèves, indépendamment de leur région de résidence.

Violence, drogue et décrochage scolaire : les députés tirent la sonnette d'alarme

Plusieurs élus ont exprimé leur inquiétude face à la progression du décrochage scolaire, de la violence et de la consommation de drogue en milieu éducatif. Ils ont plaidé pour la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et le renforcement des dispositifs de sécurité au sein des établissements scolaires.

Journée continue et modernisation des programmes scolaires

Sur le plan pédagogique, les députés ont préconisé une révision des horaires scolaires, certains proposant l'instauration de la journée continue. Ils ont également appelé à actualiser les programmes d'enseignement afin de les adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et numériques. La pertinence et le coût du système des écoles pilotes, mis en place en 1983, ont aussi été remis en question, notamment au regard des disparités avec les autres établissements publics.

Les élus ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre l'éducation, la formation professionnelle et le marché de l'emploi. Ils ont recommandé de privilégier une pédagogie favorisant la créativité et le développement des compétences plutôt que l'apprentissage fondé sur la mémorisation.

Régularisation des enseignants et des personnels éducatifs

Le débat parlementaire a également porté sur la situation professionnelle des enseignants suppléants, des surveillants et de plusieurs catégories de personnels éducatifs. Les députés ont appelé à accélérer la régularisation de leurs situations et à garantir leurs droits à l'intégration et à la promotion professionnelle.

Accord du 23 mai 2023 : des engagements toujours en suspens

Les élus ont enfin dénoncé le non-respect, selon eux, de l'accord conclu le 23 mai 2023 entre le ministère de l'Éducation et la Fédération générale de l'enseignement secondaire. Cet accord prévoit notamment une augmentation de 300 dinars des primes de rentrée scolaire et de frais pédagogiques, répartie sur les années 2026, 2027 et 2028. Les députés ont demandé des explications sur le retard de son application et sur le sort des engagements pris envers les enseignants.