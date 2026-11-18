Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé, mardi, l'engagement de la Tunisie à renforcer ses partenariats internationaux pour financer les projets prioritaires, attirer les investissements étrangers et conquérir de nouveaux marchés à l'exportation.

Intervenant lors d'une séance plénière conjointe au Parlement, consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre a souligné le rôle stratégique de la diplomatie économique, malgré les ressources financières limitées qui lui sont allouées.

Union européenne : la Tunisie plaide pour davantage de financements

Mohamed Ali Nafti a indiqué que les discussions se poursuivent avec l'Union européenne concernant la programmation financière 2025-2027. La Tunisie plaide pour une augmentation des financements européens et une révision de l'accord d'association, dans le respect de sa souveraineté et de ses choix économiques. Le ministre a également évoqué de nouveaux accords et financements avec plusieurs partenaires internationaux, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Japon et la Chine.

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Un programme de coopération de 400 millions d'euros avec l'Italie

Parmi les principaux engagements financiers, Nafti a cité le programme de coopération tuniso-italien 2025-2027, doté d'une enveloppe de 400 millions d'euros, ainsi qu'un don japonais de 67 millions de dinars destiné à financer une station pilote de traitement des eaux usées. La coopération avec la Chine porte, quant à elle, sur plusieurs projets structurants, dont la reconstruction du stade olympique d'El Menzah, la réalisation d'un centre d'oncologie à Gabès et le développement du centre de calcul Al-Khawarizmi à Manouba.

Énergie : des projets stratégiques avec l'Europe et le Maghreb

Le ministre a également mis en avant les projets d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, ainsi que le projet d'interconnexion de 400 kV entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. La construction d'une centrale électrique d'une capacité de 1 400 MW avec l'Algérie figure également parmi les projets envisagés.

Les exportations tunisiennes vers l'Afrique dépassent 835 millions de dinars

Sur le plan commercial, Mohamed Ali Nafti a souligné les efforts visant à défendre les intérêts des entreprises tunisiennes à l'étranger et à diversifier les débouchés des exportations nationales, notamment celles de l'huile d'olive. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne ont dépassé 835 millions de dinars, contre 323 millions de dinars d'importations. La Tunisie ambitionne de porter à 5 % la part de l'Afrique dans ses exportations, en s'appuyant notamment sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Échange de dettes contre des projets climatiques

Évoquant la coopération multilatérale, le ministre a rappelé que le précédent cadre de coopération avec les Nations unies avait permis de mobiliser 661 millions de dollars. La Tunisie oeuvre également à la concrétisation d'une initiative d'échange de dettes contre le financement de projets climatiques.

Palestine, Libye et coopération arabe : les priorités diplomatiques tunisiennes

Sur le plan politique, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé que la Palestine demeure « la cause première » de la Tunisie. Il a également exprimé la préoccupation du pays face aux développements dans le Golfe et au Moyen-Orient, appelant au dialogue afin d'éviter une extension du conflit.

Concernant la Libye, le ministre a réitéré le soutien de la Tunisie à une solution politique inter-libyenne, à l'abri des ingérences étrangères, dans le cadre du mécanisme de concertation avec l'Algérie et l'Égypte, sous l'égide des Nations unies.

Enfin, la Tunisie, qui assure la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, entend favoriser le consensus entre les États membres et renforcer la coordination au sein des organisations régionales et internationales.