La Tunisie a voté, mardi 17 novembre 2026, en faveur de la résolution intitulée « Intensification des efforts visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles », adoptée à New York dans le cadre des travaux de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies.

La Tunisie s'est toutefois prononcée contre les amendements proposés à ce texte, a annoncé Marwa Jabou, conseillère auprès de la Mission permanente de la Tunisie auprès de l'ONU.

La Tunisie réaffirme son engagement contre les violences faites aux femmes

Intervenant devant la Commission, la diplomate tunisienne a rappelé que la Tunisie est traditionnellement coauteure de cette résolution, qu'elle considère comme l'un des textes les plus importants examinés par cette instance. Elle a également salué l'approche constructive des cofacilitateurs et les efforts déployés pour parvenir à un texte consensuel.

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Féminicides : une femme ou une fille tuée toutes les dix minutes

S'appuyant sur les données du dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU, Marwa Jabou a alerté sur l'ampleur des féminicides dans le monde, évoquant une « réalité tragique » à laquelle la communauté internationale doit faire face. En 2024, près de 50 000 femmes et filles ont été tuées par leur partenaire intime ou un membre de leur famille, soit 137 victimes par jour, l'équivalent d'une femme ou d'une fille toutes les dix minutes.

« Ces femmes ont été tuées par ceux-là mêmes qui étaient censés les aimer et les protéger », a-t-elle souligné.

Des formes multiples de discrimination

La représentante tunisienne a également attiré l'attention sur les discriminations croisées auxquelles certaines femmes sont confrontées. Elle a notamment évoqué la situation des femmes racisées, susceptibles de subir simultanément le racisme, l'islamophobie, les discriminations liées au handicap et les inégalités fondées sur le sexe.

« Les formes de discrimination sont multiples et l'intersectionnalité est une réalité dont nous devons tenir compte », a-t-elle affirmé.

Violences numériques : la technologie ne doit pas devenir une arme

Marwa Jabou a, par ailleurs, mis en garde contre les violences facilitées par les technologies numériques.

Elle a souligné que les femmes peuvent être victimes de harcèlement et de menaces jusque dans leur espace privé, notamment à travers leurs téléphones, le pistage numérique ou encore le vol de leurs images. « La technologie ne doit en aucun cas devenir une arme supplémentaire dirigée contre les femmes », a-t-elle insisté.

Un appel à la mobilisation internationale

La diplomate a réaffirmé les raisons ayant motivé le vote de la Tunisie en faveur de la résolution et contre les amendements proposés, appelant l'ensemble des États membres à adopter la même position. « En votant aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes que nous avons perdues et nous nous engageons à protéger celles que nous pouvons encore sauver, en Tunisie comme partout ailleurs », a-t-elle conclu.