Les oasis côtières de Gabès bénéficient désormais d'un financement destiné à leur préservation et à leur développement durable. L'UNESCO et la Fondation Sadok Besrour ont signé, mardi 17 novembre 2026, une convention visant à protéger le patrimoine oasien et à renforcer son intégration dans l'économie durable.

Un partenariat pour sauvegarder les oasis côtières de Gabès

La convention a été signée par Charaf Ahmimid, directeur régional de l'UNESCO et représentant de l'organisation auprès des pays du Maghreb. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué régional des affaires culturelles à Gabès, de l'inspecteur régional du patrimoine du littoral sud ainsi que de représentants du ministère des Affaires culturelles et du gouvernorat.

Un programme de développement prévu pour début 2027

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Les travaux démarreront au début de l'année 2027. Le programme s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère des Affaires culturelles et l'UNESCO, avec le soutien de la Fondation Sadok Besrour.

Il vise notamment à renforcer la préservation de l'écosystème oasien côtier, à sauvegarder ses richesses naturelles, culturelles et patrimoniales, ainsi qu'à valoriser les savoir-faire et les pratiques traditionnelles en les intégrant dans une dynamique de développement économique durable.

Vers une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO

L'un des principaux enjeux de ce programme réside également dans l'accompagnement de la préparation du dossier de candidature des oasis côtières de Gabès à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une éventuelle inscription constituerait une reconnaissance internationale de la valeur civilisationnelle, culturelle et environnementale de ce patrimoine tunisien, tout en renforçant son rayonnement et les efforts engagés pour sa préservation.