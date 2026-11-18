À 48 ans, Blakkayo regarde autant vers l'avenir que vers le chemin parcouru. Le samedi 28 novembre, le chanteur célébrera son anniversaire sur la scène du Big Willy's, à l'occasion d'un concert annoncé 100 % live. Aux côtés d'Oeson, de Bilygane et de Getto Youth Vibration, il entend faire de cette soirée un moment de partage musical, mais aussi de transmission entre générations. Invité de l'émission Nou lar nou lamizik, avec Oeson, l'artiste a également annoncé la préparation d'un nouvel album.

Pour Blakkayo, cet anniversaire est devenu un rendez-vous avec son public. Une tradition qu'il souhaite maintenir, tout en accordant une attention particulière à l'organisation du spectacle. Équipements techniques, éclairages et sécurité : le chanteur veut que les conditions soient réunies pour offrir une véritable expérience musicale aux spectateurs.

Mais au-delà de la célébration, cette scène représente surtout une occasion de faire de la place à la relève. À ce stade de sa carrière, Blakkayo estime avoir aussi un rôle à jouer auprès des jeunes artistes. Il explique : «Je suis arrivé au niveau où je suis aujourd'hui et je peux rencontrer des jeunes comme Oeson, qui ont beaucoup de talent, et les accompagner. Tant que je le pourrai, je ferai de mon mieux.»

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Une démarche qui trouve un écho chez Oeson. Pour lui, partager l'affiche avec Blakkayo est une reconnaissance, mais aussi une occasion de rendre hommage à celui dont les chansons ont accompagné toute une génération. Il confie : «Nous, la nouvelle génération, nous l'écoutons et nous le suivons. Avec ses messages conscients, il nous a beaucoup influencés. En grandissant, j'ai aussi développé une autre vision.»

Les deux artistes défendent une conception de la musique qui dépasse le simple divertissement. Pour Blakkayo, une chanson doit aussi pouvoir raconter la société, mettre des mots sur certaines réalités et éveiller les consciences. Il souligne : *«Ce n'est pas seulement mettre de la musique pour écouter ou danser.

La musique doit aussi expliquer une réalité, dire ce que nous ne sommes pas toujours capables d'exprimer autrement. Nous essayons de mettre davantage d'amour et de conscience dans nos chansons, en espérant que cela puisse faire évoluer les choses.»

Cette vision explique également son attachement aux prestations live. À une époque où l'intelligence artificielle prend une place grandissante dans la création musicale, Blakkayo tient à préserver l'authenticité de la scène. Il lance : «Un artiste qui ne montre pas son côté vivant sur scène, c'est comme un robot qui sort et danse. Il lui manque quelque chose : son âme.» Le concert du 28 novembre s'inscrit ainsi dans cette volonté de privilégier la performance musicale en direct.

En parallèle, Blakkayo prépare la suite de son parcours discographique. Un nouvel album est en chantier, avec un travail en studio qui devrait l'occuper pendant plusieurs mois. L'artiste annonce une période durant laquelle il se fera moins présent sur les scènes. Il prévient : «Ena enn nouvo album pe vini. Zot pou aret tann mwa 6 mwa. Mo pou dan studio.»

Il souhaite prendre le temps nécessaire pour construire ce projet et s'entourer de collaborateurs capables de contribuer à sa vision. Il explique : «Chaque album a son message. Pour faire un bon album, il faut travailler avec des personnes qui savent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.» Un disque qui devrait, une nouvelle fois, faire la part belle aux messages conscients.

Le 28 novembre, au Big Willy's, Blakkayo célébrera donc ses 48 ans en musique, entre fidélité à son public, ouverture à la nouvelle génération et préparation d'un nouveau chapitre artistique. Les billets sont disponibles sur le réseau Otayo.