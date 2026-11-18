Maurice figure parmi les bénéficiaires du Fonds de la présidence de la COP29 et du Commonwealth, destiné à renforcer la résilience environnementale des petits États insulaires. L'annonce a été faite ce mardi 17 novembre à Antalya, en Turquie, en marge de la COP31, lors d'un événement parallèle du Secrétariat du Commonwealth. Selon le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, le pays recevra un don de 200 000 dollars (environ Rs 9,5 millions).

Jeanne Lan Hing Po, cheffe de cabinet du ministère de l'Environnement, lors de son allocution, mardi 17 novembre, à Antalya.

Doté de 5 millions de dollars (environ Rs 239,7 millions) sur cinq ans, ce fonds permet aux petits États insulaires en développement du Commonwealth de solliciter des subventions allant jusqu'à 200 000 dollars par projet. La Barbade, les Kiribati, les Bahamas et les Maldives figurent également parmi les bénéficiaires.

Le projet mauricien, intitulé Operationalising Mauritius' climate change reporting guidelines: Institutional capacity building for transparent climate governance, vise à renforcer la coordination institutionnelle et les systèmes nationaux de rapportage. Il doit aussi aider le pays à respecter ses obligations de transparence au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l'accord de Paris.

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Intervenant au nom du gouvernement, la cheffe de cabinet du ministère, Jeanne Lan Hing Po, a souligné que des données climatiques fiables sont indispensables pour suivre les engagements climatiques du pays et accéder à la finance climatique.

Au premier rang, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, et Henri Felicité, chef du département de l'environnement à Rodrigues et membre de la délégation officielle.

La délégation mauricienne est conduite par le ministre Rajesh Bhagwan. En plénière, celui-ci a rappelé que pour les îles, le seuil de 1,5 °C est «une ligne de survie».