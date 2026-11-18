Alors qu'une manifestation est annoncée ce jeudi 19 novembre, à 11 heures, devant le quartier général de Mauritius Post, au Caudan, deux syndicats de l'entreprise prennent leurs distances avec cette initiative. L'Union of Post Workers - Branch No. 1 et le Syndicat des chauffeurs de Mauritius Post saluent, au contraire, les avancées obtenues à la suite de leurs discussions avec la direction.

Dans un communiqué, Roshan Kautick, président de l'Union of Post Workers - Branch No. 1, représentant les agents de Mauritius Post, et Deonarain Dodee, président du Syndicat des chauffeurs, précisent qu'ils n'ont donné «aucune approbation ni leur aval» à la manifestation annoncée, à laquelle quelque 1 200 employés seraient susceptibles de participer. Ils affirment ne pas être associés à son organisation et se désolidarisent de cette initiative.

Les deux représentants syndicaux se disent toutefois satisfaits des échanges avec le Chief Executive Officer de Mauritius Post, Anil Seeruttun. Ils saluent notamment l'engagement de la direction à accélérer le recrutement en fonction des besoins prioritaires et des impératifs opérationnels, ainsi qu'à examiner les promotions dans le respect de la hiérarchie et de la structure des postes.

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Autre avancée saluée : les employés ayant travaillé sous contrat pendant une année devraient être intégrés à l'établissement à compter de janvier 2027. Pour certains travailleurs recrutés en freelance, des entretiens seront organisés afin d'évaluer leur candidature en vue d'un éventuel recrutement.

La rationalisation du réseau postal, avec la fermeture des bureaux structurellement déficitaires ou implantés à proximité d'autres établissements, est également soutenue par les deux syndicats.

Selon eux, cette démarche permettra de réduire les coûts et de mieux répartir les ressources humaines. Les employés concernés seront redéployés vers d'autres bureaux, notamment ceux confrontés à des pénuries de personnel.

Ils saluent également le maintien de la fermeture des bureaux de poste le samedi 21 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, estimant qu'il s'agit d'un geste de reconnaissance envers les employés.

Sur le plan de la relance, les deux syndicats accueillent favorablement les projets stratégiques de Mauritius Post, dont Skynet, NuParcel et ses Smart Lockers, Billboard, Quantum Insurance, ainsi que les initiatives liées à Amazon et Global Ducan. Ces projets devraient, selon eux, contribuer à diversifier les activités et à générer de nouvelles sources de revenus.

Ils remercient par ailleurs le gouvernement pour son soutien financier à l'entreprise, dans un contexte économique et opérationnel difficile, et réaffirment leur volonté de privilégier le dialogue.

Cette prise de position intervient alors que Luximun Badal, président de l'Union of Post Office Workers - Branch No. 2, réclame une révision de l'allocation moto, face à la hausse du carburant et des frais d'entretienLa manifestation pacifique de jeudi vise à faire entendre ces revendications.